Il cast dell’adattamento live-action di One Piece parla ai fan in un video promozionale

Qualche settima fa, Netflix aveva svelato il cast principale dell’adattamento live-action di One Piece, manga creato nel lontano 1997 da Eiichiro Oda, disponibile in Italia grazie alla Star Comics (recuperatelo su Amazon). Ora Netflix ha pubblicato un video promozionale in cui gli attori presentano i loro rispettivi ruoli.

Il video promozionale dell’adattamento live-action di One Piece

Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) interpreta Monkey D. Rufy, Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising) è Roronoa Zoro, Emily Rudd (Fear Street, Hunters) è Nami, Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) interpreta Usopp e infine Taz Skylar (Boiling Point, Villain) è Sanji.

Gli attori, in un veloce video promozionale pubblicato sul canale YouTube ufficiale di One Piece, si rivolgono ai fan della serie, e ognuno di essi si è presentato agli spettatori indossando una t-shirt nera della serie disegnata dallo stesso Oda.

Il promo inizia con Taz Skylar che si presenta come Sanji, rivolgendo parole di ringraziamento per Oda, subito seguito da un entusiasta Jacob Romero Gibson che salta di gioia sul suo divano, annunciando che sarà Usopp. La prossima a entrare in scena è Emily Rudd, eccitata di avere ottenuto il ruolo di Nami. Segue Mackenyu che sarà Roronoa Zoro. A chiudere la clip è Iñaki Godoy che esclama: “Non vedo l’ora di diventare il re dei pirati”.

Guardate il video qui sotto:

Il titolo del primo episodio della serie sarà Romance Dawn. Il copione è stato scritto da Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D) e Steven Maeda (X-Files, C.S.I.: Miami, Lost).

L’adattamento live-action di One Piece è l’ultimo di una serie di remake di classici anime, l’ultimo dei quali Cowboy Bebop, uscito su Netflix quest’anno e che è stato recentemente cancellato da Netflix (leggete questo nostro articolo per saperne di più). Quindi c’è sì molta attesa per questo nuovo adattamento live-action, ma anche molta apprensione. Non ci resta quindi che attendere per scoprire se, effettivamente, anche questo sarà un fiasco o un successo.