Svelato il cast della serie tv Netflix di One Piece

I portali social ufficiali dedicati alla serie tv live action di One Piece per Netflix, ispirata al manga omonimo scritto e disegnato da Eiichiro Oda, ha svelato il cast attraverso poster e un video di presentazione.

Senza perdersi in troppi indugi, ecco chi interpreterà Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Nami, Usopp e Sanji:

Inaki Godoy (Go, Youth!, Who Killed Sara?) nei panni di Monkey D. Rufy

Mackenyu “Arata” Maeda (Rurouni Kenshin: Final Chapter, Pacific Rim: Uprising), nei panni di Roronoa Zoro:

Emily Rudd (Fear Street, Hunters), nei panni di Nami:

Jacob Romero Gibson (Greenleaf, All Rise) nei panni di Usopp:

Taz Skylar (Boiling Point, Villain) nei panni di Sanji:

Ed ecco il video di presentazione dei cinque attori, visibilmente emozionati e impazienti di interpretare le fantastiche avventure create da Eiichiro Oda:

La serie è stata annunciata nel 2017, in occasione dei 20 anni di One Piece, e finalmente oggi possediamo queste preziose informazioni che lasciano intendere un costante proseguimento dei lavori. Ancora non possiamo informarvi circa la data di inizio, ma dagli ultimi rumor è possibile che le riprese si avviino verso la fine del 2021 in quel di Città del Capo (Sud Africa). Ciò che è certo, invece, è che la serie un logo e un titolo del primo episodio, ossia Romance Dawn.

One Piece (Netflix): i dettagli della serie tv

La serie televisiva live action Netflix è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore, Matt Owens (Luke Cage, Agents of S.H.I.E.L.D., The Defenders) come sceneggiatore e Marty Adelstein (Prison Break, Teen Wolf), Becky Clements (Cowboy Bebop, Snowpiercer, Hanna) e Eiichiro Oda nel ruolo di produttori esecutivi della serie.

Annunciata nel 2017, la serie è parte delle celebrazioni del 20 anni del manga e adatterà i primi eventi dell’arco narrativo di Romance Down con un totale di 10 episodi.

One Piece: il manga e l’anime

One Piece è un manga shonen scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997. La serie manga, nel cuore dell’arco narrativo del Paese di Wano, in Giappone ha raggiunto i 1031 capitoli e 100 tankobon. In Italia, invece, la serie è edita da Edizioni Star Comics con 99 volumetti disponibili (è possibile recuperarlo su Amazon).

Le ultime uscite del manga sono disponibili per la lettura gratuita e totalmente legale su MANGA Plus (Shueisha).Il manga sta ispirando una serie animata realizzata da Toei Animation ed è in corso ininterrotto dal 1999. Ha attualmente raggiunto i 998 episodi totali e sta traponendo gli eventi dell’arco narrativo del Paese di Wano.

In Italia i diritti di trasmissione sono di Mediaset con 581 episodi doppiati poichè dal 20 ottobre sono ritornati in tv con gli inediti. La serie è anche visibile legalmente, con sottotitoli in italiano e con un account premium attraverso la piattaforma streaming di Crunchyroll.

Il franchise ha ispirato videogiochi, merchandising, spin-off manga, lungometraggi animati e una serie tv Netflix con attori occidentali in carne ed ossa attualmente in corso di sviluppo. Recuperate qui gli ultimi dettagli.