The Hollywood Reporter riporta che Netflix ha cancellato Cowboy Bebop, l’adattamento live action dell’anime cult di Shin’ichirō Watanabe, dopo una sola stagione di 10 episodi.

Recuperate la nostra recensione di Cowboy Bebop

Perché Netflix ha cancellato Cowboy Bebop?

Secondo quanto riportato dall’attendibile sito americano, la scelta di cancellare la serie da parte di Netflix è stata maturata valutando il gradimento medio della serie e soprattutto i suoi costi di realizzazione.

Pur essendo fermamente convinta di voler investire in questo tipo di adattamenti basati su anime e manga di successo, la piattaforma è ha deciso di rinnovare solo quelle serie che raggiungono un gradimento pari almeno al 60%. Su diversi aggregatori il giudizio sulla serie oscilla fra il 40 e il 55% circa; inoltre secondo il sito Netflix’s Top 10 site la serie ha raccolto circa 74 milioni di visualizzazioni durante i suoi primi 10 giorni precipitando poi a 59 già nei dieci giorni successivi.

Cowboy Bebop: a proposito del live-action

La serie live-action di Cowboy Bebop è disponibile su Netflix dallo scorso 19 novembre e come detto consta di 10 episodi.

Questa la sinossi proposta da Netflix:

COWBOY BEBOP è un western spaziale ricco di azione su tre cacciatori di taglie, alias “cowboy”, che cercano tutti di sfuggire al passato. Tanto diversi quanto letali, Spike Spiegel (John Cho), Jet Black (Mustafa Shakir) e Faye Valentine (Daniella Pineda) formano una squadra scontrosa e sarcastica pronta a dare la caccia ai criminali più pericolosi del sistema solare, al giusto prezzo. Ma possono solo tirarsi fuori a calci e battute da così tante risse prima che il loro passato finalmente li raggiunga.

La serie vede protagonisti John Cho come Spike, Mustafa Shakir come Jet, Daniella Pineda come Faye, Alex Hassell come Vicious ed Elena Satine come Julia.

Il live-action Cowboy Bebop sarà co-prodotto da Netflix e Tomorrow Studios e vedrà Shiniciro Watanabe, regista dell’anime, coinvolto nelle vesti di consulente. Andre Nemec, Josh Appelbaum, Jeff Pinkner e Scott Rosenberg di Midnight Radio sono accreditati come showrunner e produttori esecutivi.