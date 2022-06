Continuano gli annunci della Geeked Week Netflix e questa volta a essere al centro dell’attenzione è 1899 la nuova serie dai creatori di Dark, che viene presentata come un’odissea con riprese mozzafiato dove niente è come sembra. Netflix ha pubblicato il primo teaser e svelato il cast della serie. Non solo: ha anche reso disponile un’incredibile video del dietro le quinte.

Il cast e il teaser trailer di 1899 la nuova serie dai creatori di Dark

I realizzatori della serie acclamata in tutto il mondo Dark ci portano nel 1899 a bordo della Kerberos dove ciò che è andato perso sarà ritrovato.

Questa la sinossi:

1899 racconta la storia di un gruppo di migranti europei che si imbarca a Londra su una nave a vapore alla volta degli Stati Uniti, con New York come porto di arrivo. Nel corso del loro viaggio i passeggeri scopriranno un’altra nave di migranti alla deriva e scomparsa da mesi, e il loro viaggio prenderà una piega inaspettata. Ciò che troveranno a bordo trasformerà il loro tragitto verso la terra promessa in un enigma simile a un incubo, unendo il passato di ciascuno dei passeggeri attraverso una rete di segreti.

Nel cast troviamo: Emily Beecham (Crudelia), Aneurin Barnard (The Goldfinch), Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernardeau (Elite), Maciej Musial (The Witcher), Anton Lesser (Game Of Thrones), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain), Rosalie Craig (London Road), Clara Rosager (The Rain), Maria Erwolter (The Ritual), Yann Gael (Sakho & Mangane), Mathilde Ollivier (Overlord), José Pimentão (Al Berto), Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards e Alexandre Willaume.

Ciò che 1899 promette di mettere al centro l’immigrazione, tema di grande contemporaneità sia negli Stati Uniti che in Europa come dichiarato da Friese e Odar:

“Il cuore di questa nuova serie parlerà di ciò che ci unisce e ciò che ci divide, e di come la paura può innescare quest’ultimo.”

Qui sotto potete guardare il teaser:

Ecco invece il video del dietro le quinte: