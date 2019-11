Svelato il nuovo logo ufficiale della Warner Bros.

Forse non tutti sanno che nel 2023 la Warner Bros. festeggerà il centesimo anniversario dunque, per l'occasione è stato realizzato un nuovo logo ufficiale.

Forse non tutti sanno che nel 2023 la Warner Bros. festeggerà il centesimo anniversario dunque, per l’occasione è stato realizzato un nuovo logo ufficiale. Ebbene, a svelare il restyling della grafica del “marchio” che da sempre contraddistingue la Warner Bros., sin dall’anno 1923, è stata la CEO Ann Sarnoff nel corso di una cerimonia ufficiale. Il tradizionale scudo appare molto più raffinato e molto più perfezionato con linee più semplici e pulite. Al grande evento, che si è svolto proprio sotto l’ormai celebre serbatoio idrico di Burbank, erano presenti ben 500 impiegati e un ospite d’onore: Bugs Bunny in giacca e cravatta.

Ebbene, sono stati proprio la CEO Ann Sarnoff e il caro Bugs a presentare il nuovo logo ufficiale affisso sul serbatoio idrico a torre. C’è da dire però, che quello appena presentato è un logo momentaneo infatti, essendo che la torre dovrà essere riverniciata a breve, lo scudo “vero e proprio” verrà realizzato in seguito. Inoltre, per assistere al suo debutto su piccolo e grande schermo bisognerà attendere i primi mesi del prossimo anno, dunque nel 2020.

Ovviamente, vista l’importanza dell’evento con la presentazione del nuovo logo, non sono mancate le parole della CEO, la quale avrebbe affermato quanto segue:

“Ci stiamo avvicinando al nostro centenario, e così abbiamo pensato che fosse il momento giusto per dare una nuova immagine al nostro brand, a ciò che significa e ai valori che rappresenta. Sappiamo che un brand forte non ci fornisce solo una road map, ma anche uno scopo. Dà forma ai nostri sentimenti. E aiuta a comunicare chi siamo ai nostri impiegati, ai nostri partner creativi e d’affari, e ai nostri fan in tutto il mondo.”

Dunque, molto probabilmente, visto l’avvicinarsi del centesimo anniversario, tutto lo studio della Warner Bros. sarà caratterizzato da alcuni importati rinnovamenti. Infatti, uno degli obiettivi principali vi è quello di [continuare ad] “essere i leader mondiali nella creazione e distribuzione di intrattenimento straordinario lavorando assieme ai narratori più stimolanti al mondo“.