Sword Art Online the Movie: i primi tre minuti del film

Il film di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night, basato sui romanzi di Sword Art Online Progressive (su Amazon i cofanetti di Sword Art Online Progressive) di Reki Kawahara e abec, prodotto da A-1 Pictures e diretto da Ayako Kōno, ha debuttato in Giappone il 30 ottobre nei cinema standard e IMAX guadagnando 1.095.251.413 yen (circa 9,51 milioni di dollari). Dal 26 novembre, Sword Art Online the Movie sarà proiettato nei Dolby Cinemas in Giappone. Ora, Aniplex ha pubblicato un video di tre minuti del film.

Sword Art Online the Movie: il video di tre minuti del film

Il film di è prodotto da A-1 Pictures (Fairy Tail) e diretto da Ayako Kōno (Love Live!), con il design dei personaggi di Kento Toya (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld, The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments) e la musica di Yuki Kajiura. Yasuyuki Kai (Haikyu!!) dirige le scene di azione. Per quanto riguarda il cast vede il ritorno di Yoshitsugu Matsuoka nel ruolo di Kirito e di Haruka Tomatsu nel ruolo di Asuna. Inori Minase doppierà il nuovo personaggio Mito.

Qui sotto potete guardare il video di tre minuti di Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night:

Questa la sinossi:

Questo è un racconto del tempo prima che “Lightning Flash” e “The Black Swordsman” fossero conosciuti con quei nomi…

Il giorno in cui le capitò di indossare il NerveGear, Asuna Yuuki era una studentessa del terzo anno di scuola media che non aveva mai nemmeno toccato un gioco online. Il 6 novembre 2022, il primo VRMMORPG al mondo, Sword Art Online, viene lanciato ufficialmente. Ma i giocatori, ancora euforici per aver effettuato il login, si ritrovano improvvisamente intrappolati all’interno del gioco quando il Game Master li priva di qualsiasi modo per effettuare il logout. Il Game Master dà loro questo avvertimento: “Questo può essere un gioco, ma non è qualcosa che si gioca”. Se un giocatore muore nel gioco, muore nel mondo reale. Sentendo questo, tutti i giocatori vanno nel panico e regna il pandemonio. Uno di questi giocatori è Asuna, ma nonostante non conosca ancora le regole di questo mondo, parte alla conquista del castello di ferro galleggiante, Aincrad, la cui cima è troppo alta per essere vista. Mentre i giorni passano in questo mondo dove la morte non è mai molto lontana, ha un incontro fatale. E poi, una separazione… Anche se è in balia della realtà che ha davanti agli occhi, Asuna combatte con tutte le sue forze fino a quando qualcuno appare davanti a lei: lo spadaccino distaccato, Kirito…

Vi ricordiamo che un nuovo film intitolato Sword Art Online the Movie -Progressive- Kuraki Yūyami no Scherzo (Scherzo of a Dark Dusk) uscirà nel 2022.