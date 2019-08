Taika Waititi e FOX Searchlight: lavorano ad un film segreto?

Ormai tutti sapranno che Taika Waititi sarà impegnato con le riprese di Thor 4. Ma sono arrivate alcune indiscrezioni in merito ad altri progetti.

Ormai tutti sapranno che Taika Waititi sarà impegnato a breve con le riprese di Thor 4. Ma a quanto pare, sono arrivate alcune indiscrezioni in merito ad altri progetti del regista. Infatti sembrerebbe essere coinvolto in un altro film sconosciuto, del quale non si conosce ancora nulla.

Ovviamente questo non influirà sulla produzione della nuova pellicola cinematografica dedicata a Thor: Love and Thunder, poiché la realizzazione del “film segreto” era già in programma. Per il nuovo progetto, oltre al regista Taika Waititi ci sarà Andy Serkis, regista ingaggiato anche per altri due film, vale a dire Venom 2 e Garrett Basch. Tra l’altro sarà coinvolto anche Jonathan Cavendish.

Dunque, Taika Waititi dopo aver trovato un accordo con i Marvel Studios, potrebbe già aver firmato con Fox Searchlight per la realizzazione di un nuovo misterioso film. Il progetto dovrebbe aver inizio a breve anche se le informazioni e i dettagli sono ancora tutti da scoprire. Molto probabilmente, la casa di produzione Fox Searchlight si sarebbe avvicinata al regista Waititi dopo la loro collaborazione nella realizzazione di un’altra pellicola cinematografica che uscirà il prossimo autunno, vale a dire Jojo Rabbit.

Ne approfittiamo per sottolineare il fatto che il nuovo film Jojo Rabbit, diretto del regista Taika Waititi, avrà come protagonisti Scarlett Johansson e Sam Rockwell e arriverà nelle sale cinematografica statunitensi il 18 ottobre prossimo. Invece non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne qualcosa in più in merito al misterioso progetto.