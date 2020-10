Tamashii Nations – Bandai, le uscite di Ottobre 2020

Siamo nuovamente tornati con la nostra rubrica dedicata alle uscite di action figure prodotte da Tamashii Nations per il mese di Ottobre 2020. Tutti questi prodotti saranno in distribuzione a breve dal distributore ufficiale Cosmic Group e hanno come protagonisti personaggi tratti dagli anime più famosi come Saint Seiya, One Piece, Dragon Ball, Naruto ma non solo!

Wonder Woman (WW84) – S.H. Figuarts

Dal nuovo film “Wonder Woman 1984” ecco una nuova S.H. Figuarts di Tamashii Nations. La figure ha ottimi dettagli di sculpt, pittura e dispone dell’immancabile Lazo della Verità.

Chichi (Dragon Ball) – S.H. Figuarts

Chichi in versione bambina arriva nella linea S.H. Figuarts. L’action figure ha meravigliose rifiniture e dispone di numerosi accessori tra cui: volti e mani intercambiabili, una sfera del drago e tanto altro ancora.

Sea Horse Baian (Saint Seiya) – Myth Cloth EX

Baian di Sea Horse (Cavallo del Mare), uno dei Generali degli Abissi, arriva nella serie Cloth Myth EX. Il set include la figure del Cavaliere, mani e volti intercambiabili, parti opzionali per i capelli, mantello e parti dell’armatura da usare anche per creare il totem.

Naruto Uzumaki (Naruto Shippuden) – Figuarts Zero

Dal famosissimo manga-anime Naruto Shippuden arriva una nuova fantastica serie di statue per la linea Figuarts Zero dedicate ai più noti protagonisti della saga. Come sempre Tamashii Nations garantisce un livello di dettaglio davvero unico ed un uso di materiali di altissima qualità dando vita a pezzi da collezione davvero incredibili.

Bagy (One Piece) – Figuarts Zero

Direttamente dalla Saga di Marineford arriva Bagy. La figure è super dettagliata e super spettacolare. Da non perdere assolutamente.

Crocodile (One Piece) – Figuarts Zero

Terza e ultima statua di One Piece che arriva nella serie Figuarts Zero Extra Battle. A completare il trio arriva Crocodile ripreso dalla saga di Marineford.

Black OX (Tetsujin 28) GX-29R Soul of Chogokin

L’eterno rivale di Tetsujin 28, Black Ox, torna nella linea soul of Chogokin di Tamashi con una nuova ristampa. In questa nuova versione il robot è dotato di luci Led negli occhi e articolazioni ancora più flessibili che permettono una mobilità migliorata rispetto alla versione precedente.

Evatype-08 Beta ICC (Neo Genesis Evangelion) – The Robot Spirits

Questa nuova action figure, mai apparsa prima, tratta da “Evangelion: 3.0+1.0,” arriva con numerosi dettagli, articolazioni, svariate armi, accessori e parti intercambiabili.