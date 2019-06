Tamashii Nations presenta: Bulma (Adventure Begins) da Dragonball

Bulma, figlia di una ricca famiglia di scienziati ed ereditiera della Capsule Corporation in giovane età decide dopo aver scoperto il mito delle Sfere del Drago di andarne alla ricerca attraverso il Dragon Radar da lei inventato. Sarà proprio grazie a questo marchingegno (che poi verrà utilizzato svariate volte nel corso della serie) che farà l'incontro che cambierà per sempre la vita di Son Goku.

Come molti di voi sapranno la storia di Dragonball, manga cult di Akira Toriyama che vanta numerose trasposizioni tra cui serie animate e svariati videogames, ha avuto origine con l’incontro tra Goku e Bulma, molto probabilmente la storia del Saiyan non sarebbe andata allo stesso modo senza questo fortuito incontro e il mitico guerriero che conosciamo oggi sarebbe rimasto a fare l’eremita sperduto nelle campagne senza conoscere il suo pieno potenziale come lo conosciamo oggi.

Continuano le uscite dedicate alla prima stagione del manga (dove il nostro protagonista è ancora un ragazzino) dei prodotti Tamashii Nations – società del gruppo Bandai – che annuncia l’apertura dei preordini per la figure di Bulma (Adventure Begins) con gli abiti rosa che la contraddistinguono proprio in occasione del primo incontro con il giovane Goku.

La serie S.H. Figuarts (dove S.H. sta per Simple Style & Heroic Action) è la serie di punta di Action Figures in PVC di Tamashii Nations che ha contraddistinto attraverso vari brand la fortuna di questa consolidata casa produttrice di collezionabili. Questo genere di action figure (alte circa una quindicina di cm) sono caratterizzate da una elevatissima posabilità grazie alla quale sarà possibile riprodurre ogni posa ci verrà in mente per ricreare al meglio la nostra scena preferita. Tra i vari oggetti che saranno contenuti in questa uscita troveremo il sopra citato Dragon Radar, una pistola, volti con diverse espressioni, mani intercambiabili e ben due sfere del drago.

Il costo di questa bellissima figure (che si andrà ad unire alle altre tratte dalla prima serie già disponibili presso i vari negozianti) sarà di 5.500 Yen (il prezzo italiano dovrebbe aggirarsi intorno ai 65,00 €) e uscirà nel mese di Novembre in Giappone mentre da noi sarà reperibile dal mese di Gennaio 2020.