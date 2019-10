Tasty Minstrel Games: Chrono Corsairs e Dawn of Mankind nel 2019

Annunciati per il 2019 due nuovi giochi per Tasty Minstrel Games: Chrono Corsairs e Dawn of Mankind

Tasty Minstrel Games, casa di produzione nota ai più per prodotti come Big Dig o Dilluvia Project, ha recentemente annunciato il rilascio di due nuovi prodotti: Chrono Corsairs e Dawn of Mankind

Chrono Corsairs

Il gioco, di natura competitiva, darà a ciascun giocatore la gestione di un equipaggio di pirati le cui navi, travolte da una strana tempesta, sono state trasportate su un isola fuori dal normale scorrere del tempo.

I giocatori dovranno muovere i loro pezzi sul territorio per raccogliere tesori, incalzati dalla tempesta sempre più potente.

Per rendere più animato e interessante il gioco è previsto che nel corso delle partite, nuove fonti di punteggio (e quindi di possibilità di vittoria) vengano sbloccate.

Quando la tempesta alla fine scoppierà la partita avrà termine: l’equipaggio che avrà raccolto più tesori sarà dichiarato vincitore.

Il gioco, pensato per 2-5 giocatori dai 14 anni in su, permetterà di intavolare partite della durata prevista di circa 45/60 minuti.

Chrono Corsairs sarà messo in vendita al pubblico ad un prezzo consigliato di 59,99$.

Al momento in cui scriviamo né il contenuto definitivo né la data di immissione sul mercato non è ancora stati resi noti; tuttavia Tasty Minstrel Games ha assicurato che il gioco sarà disponibile nell’ultimo trimestre dell’anno.

Dawn of Mankin

Certa è invece la data di un altro nuovo prodotto dell’azienda: Dawn of Mankind.

Qui i giocatori, sempre da 2 a 5 e con lo stesso target di età di Chrono Corsair,prenderanno il controllo di alcune tribù nomadi per guidarle, farle prosperare e progredire.

Nel corso della partita il giocatore che sarà in grado di gestire al meglio la propria fazione, di mantenere costante i progressi e di fornire il giusto sostentamento accumulerà punti vittoria utili a vincere.

Stando a quanto dichiarato da Tasty Minstrel Games nella scatola troveremo: 84 token Punti vittoria, 40 Mepples Clan, 44 carte Progresso, 20 segnalini risorse, 19, tile Azione, 8 carte Arte, 5 carte riassuntive, 5 carte Setup, 3 plance inventario, un tabellone e il regolamento di gioco.

Dawn of Mankind sarà reperibile nei negozi dal 29 Ottobre ad un prezzo di vendita consigliato di 19,95$