Oggi 13 luglio ha iniziato a venire pubblicata la seconda parte di Chainsaw Man, manga scritto e disegnato da Tatsuki Fujimoto mentre l’omonimo adattamento anime uscirà anche da noi grazie a Crunchyroll Italia con sottotitoli in italiano in contemporanea con il Giappone. Ma come procede l’anime? Gli ultimi aggiornamenti giungono direttamente dal direttore esecutivo e direttore dello Studio MAPPA, Makoto Kimura il quale, sul palco durante l’Anime Expo, ha spiegato a che punto sono arrivati e che Tatsuki Fujimoto è coinvolto direttamente con l’adattamento dell’anime.

Tatsuki Fujimoto coinvolto nell’anime di Chainsaw Man

L’anime di Chainsaw Man debutterà in autunno e lo staff vede Ryū Nakayama (Black Clover, Jujutsu Kaisen) dirigere l’anime alla MAPPA e Hiroshi Seko (Ajin, Attack on Titan The Final Season) scrivere gli script. Kazutaka Sugiyama (Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation) sta disegnando i personaggi e Tatsuya Yoshihara (Black Clover, Monster Musume: Everyday Life with Monster Girls) sta dirigendo l’azione. Makoto Nakazono (DARLING in the FRANXX, Little Witch Academia) è il direttore tecnico. Kiyotaka Oshiyama (DEVILMAN crybaby, Space Dandy) sta disegnando i diavoli e Yūsuke Takeda (Eden of the East, Vinland Saga) è il direttore artistico. Naomi Nakano è la color key artist e Kensuke Ushio (DEVILMAN crybaby, Liz and the Blue Bird, A Silent Voice) sta componendo la musica.

Secondo quanto riportato da Makoto Kimura, Fujimoto sta lavorando a stretto contatto con MAPPA in ogni parte della produzione dell’anime. E sembra proprio che esso sia arrivato fino alle prime fasi della sua realizzazione, come il casting, la pianificazione e anche la musica per la nuova serie.

Kimura ha spiegato che il coinvolgimento diretto e stretto dell’autore è stato importante per catturare il più possibile la visione originale del manga.

Il manga

La prima parte del manga di Chainsaw Man è stata serializzata dal 2018 al 2020 su Weekly Shonen Jump con 11 volumetti totali. mentre la seconda parte arriverà non più su Weekly Shonen Jump, ma sulla rispettiva applicazione digitale, Shonen Jump+ e avrà inizio nel corso delle prime fasi dell’estate del 2022. La seconda parte adatterà l’arco narrativo scolastico (Gakko-hen).

In Italia la serie è edita dalla Planet Manga che descrive così la trama: