HBO ha finalmente diffuso in rete il teaser trailer della quarta stagione di Westworld, serie a tinte sci-fi ideata da Jonathan Nolan e Lisa Joy. Dopo il grande finale della terza stagione, andato in onda nel 2020, e l’interruzione delle riprese per via del Covid, tutto è pronto per un ritorno col botto.

Teaser e data di uscita di Westworld 4

Nel breve video, enigmatico e ipnotico, possiamo dare un’occhiata a una New York distopica e a numerose scene che vedono il ritorno di personaggi cruciali dello show, su tutti Delores Abernsthy (Evan Rachel Wood), Jeffrey Wright (Bernard Lowe), L’uomo in nero (Ed Harris) e Charlotte Hale (Tessa Thompson).

Il tutto corredato dalle note di Perfect Day di Lou Reed. La figura di Bernard continuerà a essere centrale per cercare di risolvere il conflitto e portare a galla la verità. Confermata anche la data di uscita: 26 giugno 2022.

La quarta stagione di Westworld sarà composta da otto episodi e, a detta degli sceneggiatori, mostrerà nuovi mondi e porrà ancor di più l’accento sulla distinzione tra il parco di Westworld e il mondo reale.

Uscita nel 2016, Westworld si basa sul film Il mondo dei robot del 1973 diretto da Michael Crichton. A livello di ascolti la serie ha superato anche quelli della prima stagione di Game of Thrones, rivelandosi uno dei prodotti di punta di HBO, e vincendo numerosi Emmy.

Westworld è un rivoluzionario parco a tema western ambientato nell’Ovest degli Stati Uniti a metà Ottocento. Creato dal dottor Robert Ford e dal suo amico Arnold, il parco è abitato da androidi tecnologicamente avanzati chiamati Residenti: sono stati progettati per essere identici agli esseri umani, e ognuno gioca un proprio ruolo all’interno del parco.

Gli esterni, definiti Visitatori, possono scegliere sul momento chi impersonare ed il tipo di storia da affrontare tra diverse linee narrative dando libero sfogo a qualsiasi fantasia o ad una violenza perversa e illimitata senza alcuna ripercussione legale.