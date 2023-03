Manca ormai poco all’arrivo di Ted Lasso 3, nuova stagione della pluripremiata serie con Jason Sudeikis, ma i fan continuano a chiedere nuove storie, alimentando le voci sulla realizzazione di possibili spinoff futuri. A commentare la situazione ci ha pensato Hannah Waddingham, interprete di Rebecca Welton, in una recente intervista ai microfoni di Deadline.

Ted Lasso

In arrivo degli spinoff di Ted Lasso?

Devo essere onesta, non ne so nulla. C’è sicuramente l’opportunità per molti personaggi di andare per la propria direzione e realizzare degli spinoff. Sono personaggi così amati dai fan e avrebbe senso farli, ma al momento penso non ci siano piani di alcun tipo. E non sono nemmeno sicura di come Jason voglia proseguire da qui in avanti.

Nella terza stagione di Ted Lasso Jason Sudeikis tornerà a vestire i panni del fittizio personaggio da lui interpretato nel 2013 in una serie di promozioni sponsorizzate per NBC Sports. Non sappiamo se sarà a tutti gli effetti la conclusione della serie, ma l’attore ha più volte dichiarato di trattarla come tale. Il nuovo arco narrativo debutterà il 15 marzo su Apple TV+. Dopo il suo debutto sulla piattaforma Ted Lasso si è rapidamente guadagnata lodi e consensi: la prima stagione è diventata la serie comedy esordiente più nominata agli Emmy nella storia, ottenendo i massimi premi.

Nella terza stagione di Ted Lasso, composta dodici episodi, il neo-promosso AFC Richmond si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con le previsioni dei media che lo danno ultimo in Premier League; intanto Nate (Nick Mohammed), ora acclamato come “ragazzo prodigio”, è andato a lavorare per Rupert (Anthony Head) al West Ham United e sulla scia della sua controversa partenza da Richmond, Roy Kent (Brett Goldstein) assume il ruolo di assistente allenatore, insieme a Beard (Brendan Hunt).