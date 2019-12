Televisione, cosa guardano gli italiani? La classifica da Paramount.

La televisione è sicuramente uno strumento più utilizzato globalmente, e lo dimostrano i dati di mercato. Paramount Network, in queste ore, ha stilato una speciale classifica dei generi più visti dagli italiani, ma non solo.

Innanzitutto, i dati rilasciati dall’emittente televisivo si riferiscono al suo canale, e nello specifico dal periodo che va dal 25 novembre al 15 dicembre, periodo in cui è cominciata la programmazione ufficiale natalizia. Stando ai dati, l’ascolto medio è di 145.000 individui e una share media dell’1.13% sul totale individui, raggiungendo l’1.4% di share sui 25-54enni e l’1.74% sulle donne comprese tra i 25 e i 54 anni.

Il picco massimo giornaliero è stato raggiunto nella giornata dell’Immacolata, l’8 dicembre, con l’1.61% di share totale, e il 2.1% di share sul target dei 25-54enni.

Dopo la prima infarinatura di dati, passiamo definitivamente ai generi e ai film più visti dagli italiani alla televisione. Per quanto riguarda i lungometraggi, il classico Disney “Robin Hood” ha ottenuto un gran successo per ascolti in prima serata, raggiungendo una share del 2.2% totale. Invece, in occasione del cosiddetto “Merry Monday”, con il film ‘Natale a Pemberley Manor’, lunedì 2 dicembre, l’emittente ha registrato il 2% di share sui 4+.

Durante le fasce pomeridiane, invece, lo share è stato piuttosto costante e con risultati positivi. Lo share ha sfiorato quota 1,46% con 200.000 spettatori all’attivo.

Passiamo ai generi più visti alla televisione. Secondo Paramount Network, gli italiani preferiscono guardare commedie, film d’avventura e storie d’amore, con oltre 527 ore di risate 316 ore di avventura e 168 ore di batticuore.