The 100: in sviluppo una serie TV prequel

The 100, acclamato teen sci-fi nel 2020 va incontro alla sua naturale conclusione, ma nel frattempo The CW starebbe pensando ad un prequel ambientato un secolo prima la serie principale.

The 100 potrà anche essere alla fine, ma l’universo dello show si appresta ad espandersi.

Variety ha confermato che The CW realizzerà un backdoor pilot durante la settima ed ultima stagione dello show che potrebbe servire alla genesi di una potenziale serie prequel. Ciò che sappiamo è che lo show sarà ambientato 97 anni prima degli eventi che diedero vita alla serie originale: il nuovo progetto avrà inizio con la fine del mondo, un’apocalisse nucelare che decimerà la popolazione terrestre mettendo a dura prova la vita sul pianeta. L’avventura raccontata nell’ambizioso progetto seguirebbe un gruppo di sopravvissuti impegnato ad imparare su come vivere in ciò che resta della Terra, in nuovo mondo sempre più pericoloso e letale, mentre combatte per creare una società nuova e migliore dalle ceneri di ciò che è accaduto prima.

Il creatore della serie originale Jason Rothenberg ricoprirà il duplice ruolo di showrunner e produttore esecutivo a fianco di Leslie Morgenstein e Gina Girolamo. Alloy Entertainment in associazione con Warner Bros. Television e CBS Television Studios si occuperanno della produzione e lo sviluppo dello show. Lo scorso agosto venne annunciato che la settima stagione di The 100 sarebbe stata l’ultima; insieme ad Arrow e Supernatural, si tratta del terzo format di lunga durata dell’emittente ad andare incontro alla sua fine nella stagione televisiva 2019-2020.

Nata originariamente come serie di romanzi young adult di Kass Morgan, The 100 è stato prodotto da Bonanza Productions Inc. in associazione con Alloy Entertainment, Warner Bros. Television e CBS Television Studios. Nel cast principale troviamo Eliza Taylor, Paige Turco, Bob Morley, Marie Avgeropoulos, Lindsey Morgan, Richard Harmon, Shannon Kook, JR Bourne e Tasya Teles.

La settima stagione sarà composta da 16 episodi ed è prevista per il lancio a metà stagione, in Italia la serie è disponibile in streaming su Netflix.