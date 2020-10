The 355: ecco il trailer del nuovo spy movie al femminile

Da qualche ora è stato diffuso il primo trailer del thriller di spionaggio The 355, il nuovo film diretto da Simon Kinberg che mostra l’incredibile cast composto da Diane Kruger, Penélope Cruz, Jessica Chastain, Lupita Nyong’o e Fan Bingbing nei panni di quattro agenti segreti e di una misteriosa nemica di altrettanti cinque paesi diversi (Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Cina e Colombia).

Il film è stato scritto da Theresa Rebeck (la quale vanta due nomination agli Emmy Awards per il lavoro svolto sulla serie TV poliziesca NYPD Blue) e Simon Kinberg e proporne un approccio originale e radicale al genere dello spionaggio globale. Quando un’arma top-secret cade nelle mani di alcuni mercenari, l’agente della CIA Mason “Mace” Brown (Jessica Chastain) dovrà unire le forze con la rivale tedesca Marie (Diane Kruger), con l’ex alleata dell’MI6 Khadijah (Lupita Nyong’o), esperta di computer, e con l’abile psicologa colombiana Graciela (Penélope Cruz) in una missione letale e vertiginosa per recuperarla, cercando di rimanere sempre un passo avanti a un donna misteriosa, Lin Mi Sheng (Fan Bingbing), che segue ogni loro mossa.

Mentre la loro azione attraversa tutto il mondo, dai caffè di Parigi ai mercati del Marocco, fino alla ricchezza e al fascino di Shanghai, il quartetto di donne dovrà affidarsi a una fragile lealtà che potrebbe proteggere il mondo, o farle uccidere.

Il film avrà, quindi, come sfondo alcune tra le città più belle del mondo tra cui Parigi e Shanghai e mette in mostra il secondo impegno cinematografico di Kinberg dopo il suo debutto con il sequel supereroistico X-Men: Dark Phoenix (in precedenza aveva scritto Mr. & Mrs. Smith, Jumper, Sherlock Holmes).

Nel cast, insieme alle cinque attrici protagoniste, ci sono anche Sebastian Stan, Edgar Ramírez, Jason Wong, Leo Staar, Francisco Labbe, Waleed Elgadi e l’attore italiano Emilio Insolera. L’uscita è attualmente prevista per il 15 gennaio 2021, ma potrebbe subire dei rinvii.