The Affair – Una Relazione Pericolosa: teaser trailer e data di lancio per l’ultima stagione

Showtime diffonde il primo teaser trailer con la data di lancio della quinta ed ultima stagione di The Affair - Una Relazione Pericolosa, serie drammatica in onda in Italia su Sky Atlantic.

Showtime pubblica il teaser trailer, la sinossi e la data di lancio della quinta ed ultima stagione di The Affair – Una Relazione Pericolosa, serie di culto apprezzata da pubblico e critica incentrata su tradimenti, con protagonista un cast stellare.

La quinta stagione dello show si differenzierà dalle precedenti a causa della new entry: Anna Paquin, interprete della versione adulta di Joanie, la figlia di Alison e Cole che finora è sempre stata rappresentata come una bimba di cinque anni, segno che, la serie subirà un drastico flashforward ambientandosi in un futuro prossimo, in cui sarà interessante scoprire cos’è successo ai protagonisti delle prime quattro stagioni.

Questa la trama degli ultimi episodi: “L’atto finale di questa storia affronterà le ripercussioni dei terrificanti eventi avvenuti nel finale della quarta stagione. Tutti dovranno misurarsi con le conseguenze delle rispettive scelte, arrivando a capire che se desiderano cambiare il loro futuro, dovranno prima misurarsi con il loro passato. L’ultima stagione mostrerà come tutto ciò che si è faticosamente costruito, nel bene o nel male, potrebbe crollare in un secondo. Eppure, da qualche parte sotto le macerie del crollo, può comunque nascere il seme del cambiamento.”

The Affair – Una Relazione Pericolosa racconta la storia Noah, scrittore annoiato e padre di quattro figli, ed Alison, infermiera in profonda depressione dopo la morte del figlio, che, da perfetti sconosciuti passano a vivere una passionale relazione extra-coniugale. La loro storia ci viene raccontata dai punti di vista di entrambi nel corso di un interrogatorio da parte della polizia intenzionata a far luce su un omicidio che li riguarda; pecularietà della serie sarà che le versioni del racconto di Noah ed Alison differiranno parecchio.

La quinta ed ultima stagione di The Affair – Una Relazione Pericolosa arriverà in America su Showtime il 25 agosto, in Italia è prevista su Sky Atlantic a data da definirsi.