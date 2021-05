Joker: il sequel del film Premio Oscar è ancora in lavorazione

In seguito al successo clamoroso ottenuto da Joker, film diretto da Todd Philips e incentrato sulle origini del villain più celebre del mondo DC Comics, sono diventate sempre più insistenti le voci riguardanti il desiderio da parte di Warner di realizzarne un sequel.

Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma un recente articolo di The Hollywood Reporter spiega come il progetto sia effettivamente in lavorazione e dovrebbe essere ambientato al di fuori della continuity del DC Extended Universe, sorte che toccherà anche a The Batman e allo spin-off televisivo in programma per HBO Max.

Uscito nelle sale nel 2019, Joker ha visto Joaquin Phoenix nei panni di Arthur Fleck, un uomo che soffre di una malattia psichiatrica e che si trasforma lentamente nell’arcinemesi di Batman. Un ruolo interpretato alla perfezione e che gli è valso il Premio Oscar come miglior attore. Il film è stato realizzato con un budget di soli 60 milioni di dollari, arrivando a incassarne oltre 1 miliardo.

In lavorazione il sequel di Joker

Joker ha sbancato alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, portandosi a casa il Leone d’Oro e vincendo due Golden Globe. Il film ha inoltre ricevuto ben undici candidature agli Oscar e ottenendone due.

L’ipotesi di un sequel girava già a settembre del 2020, dove si vociferava che Phoenix avesse ricevuto un’offerta di ben 50 milioni di dollari per riprendere il ruolo di Fleck. In ogni caso il suo Joker non dovrebbe incrociarsi con il Batman di Pattinson.

Le origini di Joker dovevano essere raccontate ne Il Cavaliere Oscuro, diretto da Christopher Nolan, ma il regista e lo sceneggiatore David S. Goyer convinsero Warner a lasciare un velo di mistero sull’iconico personaggio interpretato da Heath Ledger.

Intervistato sulla questione, anche Todd Philips si era dimostrato particolarmente interessato a continuare l’arco narrativo di Arthur Fleck a patto che ci fosse una tematica dalla grande risonanza, anche più del primo film.

In attesa di avere informazioni più dettagliate sul presunto sequel