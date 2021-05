The Batman: la Batmobile si mostra in una nuova immagine promozionale

The Batman, film che segnerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del cavaliere oscuro, è senza ombra di dubbio uno dei progetti più attesi targati DC Comics. Come si è potuto notare dal trailer mostrato in occasione del DC Fandome, il film avrà toni molto cupi e racconterà le vicende di un giovane Batman alle prime armi nella lotta contro la feccia criminale di Gotham.

Anche la Batmobile subirà un restyling rispetto al passato, vantando un aspetto simile a quello di una Muscle Car. Ecco una nuova immagine promozionale legata alla linea di giocattoli Hot Wheels, brandizzata a tema:

New official promo art shown on the Hot Wheels Batmobile #TheBatman pic.twitter.com/57odOMVxoo — Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) May 1, 2021

Il design della Batmobile è stato appositamente scelto dal regista Matt Reeves per enfatizzare gli anni formativi del suo Bruce Wayne, in lotta per superare ostacoli e traumi.

The Batman, nuova occhiata alla Batmobile

Nel cast del film troviamo anche Jeffrey Wright nei panni del commissario Gordon e Zoë Kravitz in quelli di Selina Kyle aka Catwoman. Entrambi saranno tra l’altro protagonisti di serie TV prodotte in esclusiva per HBO Max.

Il Batman di Pattinson dovrà poi vedersela con Carmine Falcone, interpretato da John Turturro, Oswald Cobblepot aka Pinguino, interpretato da un irriconoscibile Colin Farrell, e Paul Dano nei panni di Edward Nigma aka L’Enigmista. A causa dell’emergenza sanitaria, The Batman uscirà nelle sale il 4 marzo 2022.

Ma non è tutto, perchè ci sarà anche Barry Keoghan a interpretare Stanley Merkel, agente del Gotham City Police Department nonchè uno dei primi partner di Jim Gordon. Nei fumetti è parte integrante della storia Batman – Vittoria oscura, sequel de Il Lungo Halloween.

Leggi anche: The Batman, i film che hanno ispirato Matt Reeves

Con molta probabilità i fan potranno ammirare un nuovo trailer del film in occasione della seconda edizione del DC Fandome, in programma nella notte tra il 16 e il 17 ottobre.

In attesa di nuove informazioni su The Batman, vi consigliamo di recuperare Batman Ego, fumetto di Darwin Cooke che ha ispirato Matt Reeves per la sua versione del cavaliere oscuro. Potete trovarlo, a un prezzo accessibile, cliccando qui.