The Batman: svelata la Bat-Mobile

Il regista di “The Batman” Matt Reeves ha voluto mostrare ufficialmente un primo sguardo della Batmobile su Twitter, dando un ulteriore taglio “casereccio” al modo in cui la sua versione dell’uomo pipistrello costruisce la sua attrezzatura.

Nelle tre immagini, il fidato veicolo del crociato incappucciato sembra essere una versione migliorata di una muscle car standard, con un motore posteriore esposto e alcuni elementi cosmetici estetici. E’ un allontanamento piuttosto radicale dalle precedenti BatMobili cinematografiche, tutti veicoli completamente personalizzati e creati da zero.

La parte frontale del veicolo è minacciosa, con una griglia sulla parte superiore. La foto laterale mostra i punti angolari che seguono il profilo del veicolo, scorrendo verso il basso nella parte posteriore dello stesso.Ci sono anche elementi della classica Batmobile che Adam West ha guidato nella serie originale di Batman, come hanno notato i fan su Twitter. Ed è una deviazione dalle versioni utilizzate da Zack Snyder e Christopher Nolan nei loro film.

Le immagini sono anche degne di nota in quanto sono le prime vere e ufficiali del completo da Batman indossato da Robert Pattinson nel film.

Il design della Batmobile è in linea con l’aspetto della Batcycle visto a febbraio da una serie di foto non autorizzate, in un servizio fotografico di “The Batman” in Scozia. In quegli scatti, uno stuntman con la tuta di Batman guidava una moto piuttosto semplice, con alcuni modesti spunti di design inerenti all’uomo pipistrello.

Matt Reeves sta attualmente girando “The Batman” con Robert Pattison, Zoe Kravitz nel ruolo di Catwoman, Paul Dano nel ruolo dell’Enigmista, Colin Farrell nel ruolo di Pinguino, Jeffrey Wright come James Gordon e Andy Serkis come Alfred Pennyworth.