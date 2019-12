The Boys, ecco il primo trailer della seconda stagione!

Dopo il gran successo della prima stagione, Amazon Prime Video conferma ancora una volta l’intenzione di continuare le vicende di The Boys con la seconda stagione, pubblicando il primo trailer che potete trovare al seguente indirizzo.

Per chi non lo sapesse, The Boys racconta come un mondo popolato da supereroi fosse diventato orientato verso il business più sfrenato. Tuttavia, il male imperversa sempre sulle strade della città, e alcuni eroi devono necessariamente compiere un grande sforzo per distruggere ogni traccia.

The Boys ci ha lasciati con un episodio particolarmente difficile per i protagonisti, infatti sarà alquanto interessante capire come si comporteranno Billy, Hughie e Annie a partire dalla prima puntata della prossima season.

Il cast di questa serie televisiva, inoltre, è composto da Karl Urban (Billy Butcher), Jack Quaid (Hugh “Hughie” Campbell), Erin Moriarty (Annie January/Starlight), Antony Starr (Homelander), Dominique McElligott (Queen Maeve), Laz Alonso (Marvin/Latte Materno), Chace Crawford (The Deep), Tomer Kapon (Frenchie), Jessie Usher (A-Train), Karen Fukuhara (Kimiko), Elisabeth Shue (Madelyn Stillwell) e Nathan Mitchell (Black Noir).

Infine, la prossima stagione compirà il suo debutto nel coso del prossimo anno. Naturalmente seguiranno aggiornamenti in merito, continuate a seguirci.

I sette - Credit Amazon