The Case Study of Vanitas: il nuovo video promozionale svela la sigla di chiusura

Nuovo video promozionale per l’anime The Case Study of Vanitas, l’adattamento del manga Vanitas no Carte di Jun Mochizuki. Nel video possiamo ascoltare la canzone finale intitolata 0 (zero) eseguita dal cantautore giapponese LMYK.

The Case Study of Vanitas: l’anime

La serie è animata dallo studio di animazione BONES con Tomoyuki Itamura come regista. La composizione della serie è scritta da Deko Akao e i personaggi sono disegnati da Yoshiyuki Ito.

Il cast principale comprende Natsuki Hanae come Vanitas, il proprietario del Libro di Vanitas, un medico umano e autodescritto per i vampiri, Kaito Ishikawa come Noé Archiviste, un vampiro a cui viene ordinato di discernere il potere del Libro di Vanitas dal suo insegnante.

L’anime uscirà il 2 luglio.

Guardate il video qui sotto:

The Case Study of Vanitas: il manga

The Case Study of Vanitas è scritto e disegnato da Jun Mochizuki ed è stato serializzato da dicembre 2015 sulla rivista Monthly Gangan Joker di Square Enix . A partire da giugno 2020 è stato raccolto in 8 volumi individuali con l’ultimo volume in uscita il 22 giugno.

In Italia il manga è edito da Star Comics. Questa la trama:

Nella Parigi di fine Ottocento, Noè è un ragazzo alla ricerca del Libro di Vanitas, un grimorio scritto secoli prima da un vampiro al fine di vendicarsi dei suoi simili: unico ad essere nato sotto la luna blu invece che rossa, Vanitas aveva attirato l’odio degli altri vampiri, e per riscattarsi aveva lanciato su tutti loro una potente maledizione… Durante un viaggio in dirigibile, gli eventi prendono una piega inaspettata quando Noè fa la conoscenza di un misterioso medico specializzato in vampiri, un uomo che sembra aver ereditato il libro e il nome stesso di Vanitas…

