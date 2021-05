The Conjuring 3: non ci sarà una nuova creatura sovrannaturale

Il regista di The Conjuring 3, il cui titolo esteso in italiano è The Conjuring – Per ordine del diavolo, afferma che il film non introdurrà la nuova presenza del franchise horror. I film della saga nacquero come adattamenti dei fascicoli di Ed e Lorraine Warren, che si occupavano di possessioni demoniache.

I film del 2013 e del 2016 hanno avuto un grande successo, grazie al quale si è passati dalla storia dei Warren a fornire un quadro d’insieme più ampio, per raccontare altre storie di fantasmi.

I film ambientati in questo universo condiviso sono incentrati su diverse entità paranormali che i Warren hanno dichiarato di aver incontrato durante il loro lavoro. La trilogia di Annabelle vede come protagonista la bambola maledetta omonima, comparsa per la prima volta in The Conjuring – L’evocazione, The Nun – La Vocazione del Male presenta il personaggio Valak, da The Conjuring 2 – Il caso Enfield, mentre La Llorona – Le Lacrime del Male fa riferimento all’universo di The Conjuring con un personaggio apparso nei film di Annabelle.

The Conjuring 3 è in arrivo, e alcuni fan speravano che The Conjuring – Per ordine del diavolo avrebbe introdotto una nuova presenza sovrannaturale che avrebbe potuto generare ulteriori, macabri spinoff. Tuttavia, il regista di The Conjuring 3 ha dichiarato che non sarà così.

The Conjuring 3 : su cosa si focalizzerà?

In un’intervista con Screen Rant, il regista Michael Chaves ha detto che anche lui pensava che sarebbe stato possibile introdurre una nuova presenza sovrannaturale in The Conjuring 3, chiedendo al produttore James Wan che tipo di demone avrebbe voluto introdurre nell’universo attraverso il film.

Chaves afferma che per Wan questa scelta sarebbe stata troppo prevedibile, e che per questo avrebbe voluto fare qualcosa di unico creando un avversario diverso, unico per i Warren.

Ci sono ancora molte opportunità per gli investigatori del paranormale: l’universo di The Conjuring introdurrà anche un altro spinoff con The Crooked Man.

