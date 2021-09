The Conjuring: la vera casa che ha ispirato il film è in vendita

L’ultimo episodio della saga di The Conjuring, The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo è disponibile dalla scorsa estate sulle piattaforme streaming (tra cui Apple TV, Amazon Prime Video, Google Play, TimVision, Chili, Rakuten TV e molte altre ancora). Il franchise è infatti divenuto uno dei più redditizi della storia del cinema per quanto riguarda il genere horror, incassando in totale più di 1,8 miliardi di dollari in tutto il mondo. Ora, stando a quanto rivelato dal Wall Street Journal (qui la notizia originale), la dimora che ha ispirato le vicende del primo capitolo della saga di The Conjuring è stata messa in vendita.

This Rhode Island house, made famous by "The Conjuring" movie franchise, is for sale. The sellers have allowed paranormal investigators to stay at the property and now they hope someone else will "take over the business." https://t.co/rE0SjXnSE5 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 23, 2021

Stando a quanto dichiarato, Jenn e Cory Heinzen (attuali proprietari dell’immobile) hanno infatti deciso di mettere in vendita la loro inquietante magione nel Rhode Island per la cifra di ben 1.2 milioni di dollari. Da quello che è possibile leggere nell’atto di vendita ufficiale, la villa risalente al 1837 è affiancata da un appezzamento di terra di 3.100 piedi quadri, divenendo celebre negli anni ’70 quando all’interno della struttura decise di trasferirsi la famiglia Perron, tormentata in seguito da una presenza paranormale. Il casale ha al suo interno tre camere da letto, un bagno e quattordici ambienti in totale.

Il film horror del 2013 con Vera Farmiga e Patrick Wilson (qui a prezzo speciale) si basava proprio sulla leggenda dal fantasma di Bathsheba Sherman, che a quanto pare infesta ancora la villa tormentando spesso e volentieri gli sfortunati inquilini. I vari sequel e spin-off hanno invece deciso di spaziare dalla vicenda dei Warren ad altre storie di fantasmi, visto che le varie pellicole ambientate in questo universo condiviso sono incentrate su diverse entità paranormali che i Warren hanno dichiarato di aver incontrato durante le loro macabre esperienze lavorative.

La trilogia di Annabelle vede come protagonista la bambola maledetta comparsa per la prima volta in The Conjuring – L’evocazione, mentre The Nun – La Vocazione del Male presenta invece il personaggio Valak, direttamente da The Conjuring 2 – Il caso Enfield. La Llorona – Le Lacrime del Male si collega invece all’universo di The Conjuring per via di un personaggio apparso nei film di Annabelle.