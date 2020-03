The Eddy: la miniserie di Damien Chazelle ha un trailer

Deadline ha diffuso il primo trailer di The Eddy, miniserie firmata Damien Chazelle. Il regista di La la land, alla prima esperienza col mondo delle serie, si cimenterà in 8 episodi che verranno distribuiti su Netflix.

Di seguito la sinossi e il trailer di The Eddy:

La serie segue Elliot Udo e la sua vita a Parigi. Elliot è diventato famoso come pianista di talento a New York City, ma ora si ritrova a possedere un club chiamato The Eddy. Con il club in difficoltà e Elliot che cerca di destreggiarsi tra una relazione e l’altra con la cantante Maja, le cose sono destinate a diventare interessanti. Soprattutto quando sua figlia adolescente, Julie, si presenta alla sua porta e il suo socio Farid, sembra faccia qualcosa non molto etico all’interno del club.

La serie scritta insieme al vincitore del BAFTA Jack Thorne e Alan Poul sarà diretta, almeno nei primi due episodi da Damien Chazelle. Una delle belle particolarità della serie è che sarà multilingue e i dialoghi si alterneranno in inglese, francese e arabo. Il personaggio di Elliot sarà interpretato da André Holland (Moolinght) e il resto del cast sarà composta da: Joanna Kulig, Tahar Rahim, Amandla Stenberg e Leïla Bekhti.

Un’altra protagonista indiscussa sarà Parigi, scelta non come luogo generico, ma come spirito vivo in cui lo spettatore potrà addentrare nella cultura musicale e non solo della città, grazie anche al coinvolgimento del produttore musicale Glenn Ballard, vincitore di diversi Grammy Award.

Presentato alla Berlinale The Eddy promette di essere una serie che, attraverso la musica, indagherà su una manciata di personaggi che vivono in una città come Parigi che negli ultimi anni ha vissuto diverse tragedie.

La data di uscita di The Eddy è prevista per l’8 maggio 2020.