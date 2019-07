The Falcon and the Winter Soldier: il nuovo look di Zemo

Nel corso dell'ormai passato San Diego Comic-Con 2019, è stato annunciato l'incredibile ritorno di Daniel Brühl nei panni del Barone Zemo con un nuovo look.

The Falcon and The Winter Soldier, la serie TV con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan, arriverà sulla piattaforma streaming Disney+. Nel corso dell’ormai passato San Diego Comic-Con 2019, è stato annunciato l’incredibile ritorno di Daniel Brühl nei panni del Barone Zemo. Proprio durante le ore scorse, il personaggio che abbiamo conosciuto in Captain America: Civil War, è tornato in scena con un nuovo look.

Infatti, sul profilo Instagram di Daniel Brühl è stata condivisa un’immagine, che troverete di seguito, la quale ritrae il personaggio di Zemo e ha un aspetto molto diverso rispetto a come lo abbiamo visto la prima volta. In questo caso, il villain appare la maschera viola che lo contraddistingue, dunque vedremo il cattivo supercriminale con un costume molto simile a quello indossato dal personaggio dei fumetti.

La nuova serie televisiva The Falcon and The Winter Soldier farà il suo debutto sulla piattaforma streaming Disney + nell’autunno 2020. Lo show televisivo sarà diretto da Kari Skogland e nel cast troveremo, oltre a Daniel Bruhl, anche Emily Van Camp nei panni dell’Agente 13. La serie sarà composta da 6 episodi e assisteremo al ritorno di Anthony Mackie, nei panni di Falcon, e di Sebastian Stan, in quelli di Bucky/The Winter Soldier.

