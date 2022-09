Non è la prima volta che parlando di The Handmaid’s Tale l’attenzione generale viene proiettata verso il futuro della serie. Con l’avvicinarsi della sua conclusione la curiosità verso i futuri progetti legati al brand hanno cominciato a imcombere su coloro che hanno lavorato alla serie, tirando fuori anche l’ipotesi di un successivo adattamento del romanzo di Margaret Atwood dal titolo The Testaments.

Con la conferma della sesta ed ultima stagione della serie tv, Bruce Miller, creatore della serie, showrunner e produttore esecutivo, ha finalmente confermato che il viaggio televisivo proseguirà in qualche modo, riallacciandosi al suddetto romanzo sequel, il quale prende vita e forma, dal punto di vista narrativo, 15 anni dopo gli eventi di The Handmaid’s Tale. Anche se i dettagli sono ancora pochissimi. In Italia, The Handmaid’s Tale è disponibile su Prime Video e TimVision.

Come proseguirà The Handmaid’s Tale?

Riallacciandosi al lavoro successo della Atwood, Miller ha dichiarato che per adesso si tratterà di un progetto che prosegue il tutto in modo separato, riallacciandosi alle possibilità illimitate della nuova produzione letteraria della scrittrice. Successivamente ha parlato dell’attuale attenzione nel trasporre questo nuovo lavoro dal punto di vista dei dettagli, ricercando una coerenza con il salto temporale e i nuovi personaggi.

Dato che si parla comunque di un romanzo che narra una storia a sé, l’obiettivo è costruire sì una serie che si muove sulla stessa lunghezza d’onda della precedente, senza però porsi come seguito ma come storia distaccata. Un compito non facile che Miller sta studiando come svolgere senza spiazzare gli spettatori.

Tornando alla serie principale, la sua quinta stagione tornerà il 14 settembre sulla piattaforma Hulu, seguita dalla sesta stagione attesa per il 2023. The Testaments, invece, vedrà la luce probabilmente molto più avanti.