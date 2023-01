Il co-creatore di The Last of Us della HBO, Neil Druckmann, ha rivelato che nel corso del secondo episodio della serie è stata girata e tenuta una scena imprevista. Protagonisti della vicenda, una rana e un pianoforte.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

La rana e il pianoforte: i protagonisti della scena imprevista di The Last of Us

Questa notizia non farebbe tanto clamore, se non fosse per alcuni dettagli curiosi dichiarati dallo stesso Druckmann, co-creatore della serie e dell’omonimo gioco firmato Naughty Dog. Dopo l’uscita dell’episodio 2 di The Last of Us (in Italia in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 16 gennaio, in contemporanea assoluta con HBO) i fan in massa hanno condiviso sui propri social il loro apprezzamento per la scena della rana sul pianoforte, comparsa all’inizio della puntata.

Durante il viaggio dei nostri contrabbandieri preferiti, Joel Miller (Pedro Pascal) e Tess (Anna Torv), intenti a scortare la giovane Ellie (Bella Ramsey) verso le Luci, il trio ha potuto mostrarci come la natura abbia rivendicato il suo dominio in questo mondo in cui l’umanità è sul limite dell’estinzione: strade piene di detriti ed edifici fatiscenti, una vegetazione indomita che invade tutto, palazzi, case, auto. Per via di questo ambiente selvaggio, il gruppo è costretto ad attraversare l’atrio di un hotel allagato e qui, in una scena ben montata per suscitare suspense e un pizzico di allerta, troviamo la rana che suona un pianoforte a coda.

Druckmann ha spiegato un dettaglio dietro le quinte di questa scena: non sarebbe dovuta andare così. In un post su Twitter, il creatore rivela che un gabbiano avrebbe dovuto mangiare l’incauta rana suonatrice. Tuttavia, poiché l’uccello non collaborava, la scena ha avuto un effetto completamente diverso.

Prima della premiere della serie di The Last of Us, Druckmann e il co-creatore Craig Mazin hanno assicurato ai fan che l’adattamento HBO sarebbe stato fedele al materiale originale, aderendo strettamente all’amato e pluripremiato videogioco targato PlayStation. Le foto e i video sul set trapelati hanno mostrato la meticolosa ricreazione da parte della produzione. Dettagli come questi, approfonditi dai co-creatori, servono a sottolineare la cura degli ambienti e del design dei personaggi del gioco originale, così come l’attenzione verso ogni minimo secondo della serie, che è precisa e studiata in ogni sequenza. Persino in una sequenza con una piccola rana.