Avete guardato il primo episodio di The Last of Us e vi siete ritrovati a volere qualche spiegazione in più dopo il finale? Che voi abbiate o non abbiate giocato il titolo originale della Naughty Dog che ha ispirato la serie di Craig Mazin e Neil Druckmann, c’è qualche dettaglio che potreste voler approfondire.

La serie di The Last of Us

ATTENZIONE: quanto segue contiene spoiler su The Last of Us

Il finale del primo episodio di The Last of Us

The Last of Us inizia in due diverse fasce temporali nel corso del suo primo episodio: lo scoppio dell’infezione da Cordyceps nel 2003 e la vita post-apocalittica nel 2023. L’episodio descrive il primo incontro di Joel ed Ellie e include molti elementi, sia nuovi che familiari al gioco originale. Oltre alle possibili origini dell’immunità di Ellie, verso il finale dell’episodio veniamo a conoscenza di altri significativi dettagli, alcuni in parte inediti rispetto all’opera originale.

Uno dei momenti più importanti della fine dell’episodio 1 di The Last of Us riguarda la radio di Joel, che viene utilizzata come segnale per altri due contrabbandieri di nome Frank e Bill. Ellie rivela a Joel che, mentre lui dormiva, la radio ha suonato una canzone degli anni ’80, alludendo a una battuta con “Wake Me Up Before You Go-Go” dei Wham! La canzone riprodotta era sempre degli anni ’80, ma si trattava di “Never Let Me Down Again” dei Depeche Mode. Joel è turbato da questa rivelazione e soltanto in seguito Ellie scoprirà che se viene riprodotta una canzone di quel periodo, significano guai.

Poco prima che Ellie scopra il vero significato di questo codice radiofonico, Joel e Tess affermano che dovrebbero visitare Bill e Frank per fare scorta di attrezzatura per il loro viaggio alla ricerca di Tommy, il fratello di Joel. Tommy non si trova più da nessuna parte e ciò porta Joel a volerlo cercare. Questo pone la domanda su chi siano Bill e Frank e quanto possano essere utili a Joel nel corso del suo viaggio. Il finale di The Last of Us chiarisce che sono soci in affari e che il loro aiuto sarà fondamentale nel corso della serie. Ma nel gioco Bill è solo, quando Joel ed Ellie lo incontrano: cosa dobbiamo aspettarci dalla serie, ora che sappiamo con certezza, attraverso il codice radio, che Bill è in pericolo?