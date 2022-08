Continua a prendere forma il cast dell’adattamento televisivo di The Last of Us, pluripremiato videogame realizzato da Naughty Dog e uscito nel 2013 su PlayStation 3. In queste ore è stato annunciato da IGN che all’interno della serie ci saranno anche the Henry e Sam, fratelli ben noti ai fan del gioco. A interpretarli ci penseranno rispettivamente Lamar Johnson e Keivonn Woodard, ma la backstory sarà differente.

La serie di The Last of Us

Nella serie TV di The Last of Us ci saranno anche Henry e Sam

In The Last of Us i due fratelli vengono scovati a Pittsburgh da Joel e Ellie mentre cercando di scappare dai cacciatori, un gruppo sopravvissuti che si ribellano alla milizia nelle zone di quarantena e uccidono chiunque gli si pare dinnanzi. All’interno della serie, invece, i due verranno trovati a Kansas City. La prima stagione della serie TV di The Last of Us, composta da dieci episodi, sarà prodotta da Craig Mazin, autore della miniserie Chernobyl, oltre che dal co-presidente di Naughty Dog Neil Druckmann. I due registi saranno Jasmila Žbanić e Ali Abbasi.

La prima è una regista e produttrice cinematografica bosniaca, vincitrice dell’Orso d’oro al Festival di Berlino nel 2006 per il suo film d’esordio chiamato Il segreto di Esma. A vestire i panni di Joel e Ellie ci penseranno Pedro Pascal e Bella Ramsey: la prima immagine diffusa in rete ha già esaltato i fan del videogame. Compariranno anche Troy Baker e Ashley Johnson, rispettivamente interpreti di Joel ed Ellie nei videogiochi.

Non è ancora stata ufficializzata la data precisa dell’arrivo su HBO, ma la serie di The Last of Us dovrebbe uscire nel 2023. Uscito nel 2013 su PlayStation 3, The Last of Us è diventato in breve tempo uno dei videogame più amati e venduti di sempre dell’ammiraglia Sony. Naughty Dog ne ha poi realizzato una remastered per PS4, contenente il DLC su Ellie, e circa un mesetto fa ha annunciato l’arrivo del remake per PS5 (si può già ordinare su Amazon) e PC, previsto per il 2 settembre 2022.