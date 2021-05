The Last of Us Remake è più di un rifacimento, secondo nuovi indizi

Le scorse settimane ci hanno regalato tutta una serie di nuovi rumor e informazioni interessanti riguardanti la saga di The Last of Us. Prima di tutto abbiamo assistito alle “scioccanti” dichiarazioni di Neil Druckmann e Haley Gross, i quali hanno dichiarato di aver già iniziato a scrivere una bozza di trama di The Last of Us 3. Oltre a ciò sono apparsi in rete alcune voci di corridoio che sembrano suggerirci un possibile The Last of Us Remake.

Ora, stando ad un recente report pubblicato da Gamereactor, sembra che questo fantomatico The Last of Us Remake non si baserà sul riportare su PS5 la versione rimasterizzata già uscita su PlayStation 4, bensì si tratterà di un rifacimento con più aggiunte di quanto si possa immaginare. Questo remake, stando al report, andrà a sfruttare la potenza della nuova console Sony così da permettere al titolo di brillare sotto una nuova luce non solo visivamente.

Non viene specificato cosa verrà aggiunto in questo vociferato The Last of Us Remake, ma è possibile ipotizzare che verranno riprese molte scelte di gameplay e meccaniche che abbiamo imparato a conoscere e ad amare nel più recente sequel uscito poco meno di un anno fa. Il report si conclude qui, ma va sottolineato come già in passato Gamereactor si è dimostrata una fonte abbastanza affidabile.

Al momento attuale non abbiamo alcun indizio ufficiale che possa darci una certezza sull’esistenza di questo The Last of Us Remake. Per questo, in attesa di una possibile ufficialità, vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni emerse da poco con le dovute attenzioni.