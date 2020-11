The Last of Us 3 in lavorazione? Un tweet del compositore fa ben sperare

The Last of Us 2 è stato sicuramente una delle tante perle rilasciate in questa “ottava generazione”. L’avventura di Ellie è risultata essere un pugno nello stomaco, con un gameplay migliorato sotto tutti i punti di vista ed una trama difficile da mandare giù. Il capolavoro targato Naughty Dog è riuscito a perfezionarsi ulteriormente dal suo predecessore tanto che è stato nominato a ben 10 premi per i prossimi Game Awards in programma il prossimo 10 dicembre, tra cui come miglior gioco dell’anno e miglior colonna sonora

Il compositore Gustavo Santaolalla ha voluto ringraziare Naughty Dog ed il gioco stesso attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale che ha fatto saltare dalla sedia tutti gli appassionati di The Last of Us. Dal titolo avrete già intuito, ed infatti alla fine del post dichiara “è solo l’inizio”. Il messaggio successivamente è stato ritwittato dallo stesso Geoff Keighley evidenziando l’ultima frase.

Congrats!!!! "Just the beginning….." — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 19, 2020

Questa ha infatti catturato l’attenzione di tutti, facendo pensare inevitabilmente ad un terzo capitolo della saga. Qualcosa sta bollendo in pentola? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali a riguardo, ma è bello pensare che durante i GOTY potrebbe spuntare fuori un teaser riguardante un possibile The Last of Us 3. Rimaniamo comunque dubbiosi a riguardo, ma è sempre bello speculare un po’. Ricordiamo inoltre quel progetto riguardante il multiplayer che in questi mesi è svanito nel nulla. Che si tratti proprio di quello? Questi Game Awards potrebbero rivelare diverse sorprese, vi invitiamo di conseguenza a tenere gli occhi aperti e di sintonizzarvi anche voi il prossimo 10 dicembre per scoprire eventualmente qualcosa di più.

