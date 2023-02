I fan dei Marvel Studios dovranno attendere altri mesi per vedere sul grande schermo The Marvels. Attraverso la diffusione di un nuovo poster, infatti, è stato annunciato che il sequel di Captain Marvel non uscirà più il 28 luglio 2023 bensì il il 10 novembre. Uno slittamento della data di uscita di ben quattro mesi per assistere al team up tra l’eroina interpretata da Brie Larson e Kamala Khan (Iman Vellani).

Spostata l’uscita di The Marvels

Il primo footage del film è stato mostrato lo scorso settembre al D23 della Disney esclusivamente per il pubblico presente. The Marvels sarà ambientato immediatamente dopo la scena post credits di Ms. Marvel, serie per Disney+ con Iman Vellani, che ha visto la protagonista Kamala Khan scambiare le sue fattezze con quelle di Captain Marvel. Il sequel riporterà in scena anche personaggi chiave del primo film tra cui il Nick Fury di Samuel L. Jackson e la Monica Rambeau di Teyonah Parris. The Marvels sarà diretto da Nia DaCosta che in un’intervista passata ha spiegato come il film affronterà questioni di dolore e traumi.

Higher. Further. Faster. Together. Check out the brand-new teaser poster for Marvel Studios’ The Marvels, coming to theaters November 10. pic.twitter.com/zSlozSfQrz — Marvel Studios (@MarvelStudios) February 17, 2023

L’originale Captain Marvel, uscito nelle sale nel 2019, è stato un enorme successo quando è uscito nei cinema più di due anni fa. Direttamente prima degli eventi di Avengers: Endgame, il film ha raccontato la storia delle origini della sua eroina principale ed è stata presentata come una guerriera umana che vive tra i Kree e alla fine trova la giusta strada per tornare sulla Terra. Il film ha elaborato il retroscena della relazione di Carol Danvers con Nick Fury (Samuel L. Jackson) e ha posto le basi per molti altri supereroi legati a Captain Marvel che alla fine entreranno nel Marvel Cinematic Universe.