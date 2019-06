The New Mutants: in ritardo i reshoot del film

Anche se a breve arriverà nelle sale cinematografiche il film X-Men: Dark Phoenix, sembra che la saga dei Mutanti della Fox arranchi con l'ultima produzione prevista, New Mutants.

Anche se a breve arriverà nelle sale cinematografiche il film X-Men: Dark Phoenix, sembra che la saga dei Mutanti della Fox (che ricordiamo, a breve passerà in mano a Disney) arranchi con l’ultima produzione prevista, New Mutants. Rimandato già tempo fa, il film aspetta adesso dei reshoot ritenuti fondamentali che però sembrano ancora non arrivare.

Il regista di X-Men: Dark Phoenix e produttore della serie, Simon Kinberg, ha spiegato la motivazione ai microfoni di Digital Spy:

Quello che sta succedendo è che faremo dei reshoot quest’anno e la Disney proporrà una nuova data d’uscita. Una parte del processo di affinazione del film sarà quella di capire cosa verrà rifatto, quali scene terremo e quale parte del cast sarà richiesto. Per tutti questi film la Marvel ha un brillante metodo di scheduling ed è molto preparata, e non siamo stati mai così ottimizzati. Noi, invece, combattiamo per avere il cast allo stesso posto e nello stesso tempo. Su New Mutants l’operazione sarà più facile perché non abbiamo un cast fatto di stelle del cinema (come quello della serie principale), ma visti i loro impegni nelle serie tv, è comunque difficile averli tutti insieme. Quindi quest’anno sceglieremo cosa tenere, faremo nuove scene e poi il film uscirà.

Vi ricordiamo che New Mutants (tredicesimo film del brand X-Men) è un film diretto da Josh Boone dalle forti tinte horror, che racconta la storia di cinque giovani mutanti alla scoperta delle loro capacità detenuti dentro una struttura segreta contro la loro volontà. Il film annovera nel cast Anya Taylor-Joy come Magik, Maisie Williams come Wolfsbane, Charlie Heaton nei panni di Cannonball, Henry Zaga come Sunspot e Blu Hunt come Mirage. Il cattivo di turno sarà Sinistro, interpretato da Jon Hamm, mentre Alice Braga sarà la Dottoressa Reyes, mentore del gruppo.