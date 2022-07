Mancano ormai pochissimi giorni all’arrivo su Netflix di The Sandman, attesissimo adattamento televisivo della celebre serie a fumetti di Neil Gaiman. Inizialmente i piani prevedevano una trasposizione sul grande schermo, per mano di Warner Bros, ma alla fine tutto è finito nel dimenticatoio. A svelare le motivazioni del mancato film ci ha pensato proprio Gaiman in una recente intervista.

Neil Gaiman sul film mai realizzato di The Sandman

Ai microfoni di Jake’s Takes lo scrittore ha spiegato che sarebbe stato impossibile prendere tutto il materiale cartaceo e trasformarlo in un film di sole due ore, trasformandolo in una sorta di blockbuster alla Superman o Batman. Era stato David S. Goyer a proporre alla Warner un adattamento di The Sandman e Jospeh Gordon-Levitt sarebbe dovuto esserne protagonista, e con molta probabilità anche regista:

“Il problema è molto semplice. Avevano 3.000 pagine di storia e volevano tramutarle in un film di due ore, mandando all’aria tutto quello che ha reso interessante The Sandman e che lo ha fatto funzionare. Purtroppo tutto questo è continuato ad accadere e i copioni venivano riscritti ogni volta”.

La prima stagione di The Sandman sarà composta da 10 episodi e debutterà in streaming su Netflix il 5 agosto 2022. Questa la sinossi ufficiale: C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Sogno viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza innesca una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo onirico che quello di veglia. Per ristabilire l’ordine, Sogno deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, ritrovando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada.

Gaiman ha seguito da vicino l’adattamento Netflix, salendo a bordo del team creativo. In una passata intervista ha anche spiegato come il fumetto edito da Vertigo e la serie TV possano tranquillamente coesistere sullo stesso piano, pur essendo differenti in alcuni aspetti