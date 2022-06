Che siano vivide visioni notturne talmente realistiche da essere confuse con la veglia, o sconnessi e grotteschi scenari solo in apparenza illogici e privi di significato, i sogni sembrano appartenere a una dimensione a sé stante. Un regno lontano ai margini della comprensione, inaccessibile e sfuggevole, che prende forma nella fiabesca quanto inquietante serie a fumetti dark fantasy DC Comics firmata da Neil Gaiman: The Sandman. Il suo titolo è uno dei tanti nomi attribuibili al suo protagonista, sovrano del Regno del Sogno conosciuto anche come Morfeo, più che umano e poco meno di un dio, un Eterno che governa sulle visioni che gli uomini vivono durante il loro sonno: sogni meravigliosi, rivelazioni, incubi terribili o vicende bizzarre. “Sono un passeggero. Viaggio a bordo dei vostri sogni.”, afferma Sandman, l’uomo della sabbia, che si sposta tra i regni senza essere visto, plasmando sogni e incubi umani.

E presto, sarà anche il protagonista di una serie TV ispirata all’opera fantasy di Gaiman, in arrivo su Netflix dal 5 agosto intitolata The Sandman: un adattamento da fumetto a prodotto televisivo ideato dallo stesso Neil Gaiman, insieme a David S. Goyer (Foundation) e Allan Heinberg (Wonder Woman), che porterà su schermo alcune delle vicende di Morfeo, qui interpretato da Tom Sturridge. Cosa narrerà, dunque, The Sandman? Quali personaggi tratti dai fumetti appariranno nella serie TV? In generale, cosa aspettarsi da The Sandman? Scopriamo insieme i dettagli del nuovo prodotto Netflix e, per chi non abbia mai visitato il Regno del Sogno in compagnia del suo sovrano, facciamo un ripasso sulla figura di Sandman e le sue vicende.

Come e dove vedere The Sandman in streaming

Chi è Sandman

Pallido come la luna, con un baluginio negli occhi come di stelle e una zazzera scura come la notte. È coì che si presenta Sandman dal 29 novembre 1988, data che segna la prima pubblicazione delle sue storie fantasy con l’etichetta Vertigo (DC Comics) da parte di Neil Gaiman. Molti artisti si sono avvicendati nell’illustrazione di Sandman fino al 1996, anno che ha visto la conclusione della serie a fumetti con la pubblicazione dell’ultimo ciclo di storie: da Sam Keith a Mike Dringenberg, da Colleen Doran a Kelley Jones, benché tutte le copertine siano state sempre realizzate interamente dal visionario Dave McKean. Tuttavia l’aspetto vagamente inquietante di Sandman, al di là di tutte le possibili interpretazioni stilistiche, è rimasto invariato e lo contraddistingue come il Re dei Sogni nel vasto universo creato da Gaiman, in cui le esistenze degli umani vengono intrecciate in modi inaspettati alla volontà e ai capricci di incubi incarnati, demoni ed entità immortali.

Egli fa parte di quest’ultima cerchia: Sandman è infatti un Eterno, una creatura che non può morire ma che, al contempo, non può essere considerata pari a una divinità. Di lui, vi sono tracce nei racconti mitologici (che Neil Gaiman conosce approfonditamente) appartenenti a diversi luoghi nel mondo, e per questo viene identificato talvolta con nomi differenti: Morfeo, Oneiros, Sogno, Kai-Ckul. Inoltre, ha sei fratelli Eterni che, come Sandman, svolgono compiti diversi nell’universo: essi sono Morte, Desiderio, Disperazione, Delirio, Destino e Distruzione. Anche il Re dei Sogni ha infatti una grande responsabilità, cui adempie sin dall’alba dei tempi, ovvero far sì che gli uomini sognino, plasmare le visioni notturne e impedire che i sogni di ciascuno vengano distrutti o alterati da altre entità.

Compito che tuttavia Sandman non può più svolgere per molto tempo, con conseguenze catastrofiche. Il primo ciclo di storie inerenti Sandman intitolato Preludi e Notturni, prende infatti le mosse da un rituale magico che imprigiona Sogno. Roderick Burgess, necromante che si appropria del Libro della Maddalena contenente i riti magici per imprigionare ciascun Eterno, tenta di chiamare a sé Morte, per incatenarla e ottenere l’immortalità. Il rituale tuttavia non va come dovrebbe e, anziché Morte, intrappola Sogno: incollerito, Burgess tiene comunque Sogno imprigionato in una sfera di vetro, all’interno di un circolo magico, supponendo che la lunga detenzione possa indurlo ad esaudire i desideri del suo carceriere. Trascorrono così settant’anni, fino a quando per il Re dei Sogni non giunge il momento favorevole per fuggire e ottenere la sua vendetta.

Il mondo intero, nel frattempo, ha risentito della sua prigionia: ovunque, molti individui non sono più stati in grado di chiudere occhio, mentre tanti altri sono sprofondati in un sonno infinito. Al suo ritorno nel regno che gli appartiene, lo attende inoltre un’altra terribile scoperta: ogni cosa è andata in sfacelo durante la sua assenza, il Regno dei Sogni ha perso la sua integrità e molte delle creature che lo popolavano sono fuggite o scomparse. Per Sandman inizia così un’opera di faticosa ricostruzione, alla ricerca di chi ha lasciato il reame (come l’incubo chiamato Il Corinzio), in cui dovrà ritrovare gli oggetti magici che gli appartenevano sfidando addirittura l’Inferno e Lucifer stesso, incontrando John Constantine e fronteggiando un folle in grado di rubare il potere di Sogno stesso.



The Sandman: cosa adatterà la serie TV

La sinossi ufficiale di The Sandman definisce così la serie:

Una ricca miscela di mito moderno e dark fantasy in cui narrativa contemporanea, dramma storico e leggenda si intrecciano senza soluzione di continuità, The Sandman segue le persone e i luoghi influenzati da Morfeo, il Re dei sogni, mentre corregge gli errori cosmici e umani che ha commesso durante la sua lunga esistenza.

Il nuovo titolo in uscita a breve su Netflix, inoltre, coprirà completamente, stando alle dichiarazioni dello stesso Neil Gaiman, l’arco narrativo intitolato Casa di Bambola. La serie TV The Sandman comprenderà un iniziale prologo che mostrerà il rituale fallito di Roderick Burgess e la conseguente prigionia di Morfeo per settanta, lunghi anni; il ritorno del Re dei Sogni nel suo regno decreterà l’inizio di una serie di vicende per la ricostruzione della sua casa, tuttavia sembra che dovrà anche fare i conti con una nuova minaccia. In Casa di Bambola, secondo ciclo a fumetti di Sandman, il nostro protagonista è impegnato infatti a scongiurare gli effetti distruttivi di un Vortice: un individuo capace di connettersi ai sogni degli altri e di collegarli tra loro, generando il caos.

Tra le pagine di Casa di Bambola tale Vortice è incarnato nella figura di Rose Walker, una giovane donna misteriosamente legata a Unity Kincaid, una delle tante vittime della prigionia di Sandman costretta a dormire per lunghi anni. Trasferitasi in una nuova casa, Rose fa la conoscenza dei suoi coinquilini mentre è alla disperata ricerca di Jed, il fratello minore perduto da molto tempo: tra essi vi sono Hal, la misteriosa coppia formata da Zelda e Chantal, quella più sopra le righe di Barbie e Ken e il “gigante gentile” Gilbert, i quali saranno tutti coinvolti nelle conseguenze del potere di Rose Walker, di cui la giovane è ignara. Il compito di Sandman sarà dunque quello di fermarla, come già avvenuto in passato con altri Vortici.

Dalle parole di Neil Gaiman sembra che questa prima stagione di The Sandman sarà dunque l’adattamento di tale ciclo fino alla sua conclusione e, scongiurando i timori dei fan relativamente a un’eccessiva “compressione” della trama, l’autore ha sottolineato come la serie TV avrà più o meno la stessa durata dell’Atto I di Sandman nella sua versione Audible. Confermata, inoltre, la presenza delle figure di Zelda e Chantal e quella di Johanna Constantine, la quale fa la sua prima apparizione nel racconto “interludio” intitolato Uomini di Buona Sorte, che avrà un ruolo centrale nella serie sia nei panni della sua antenata del XVIII secolo, sia in quelli della donna dei nostri tempi.

A proposito degli interpreti

Con queste premesse, che faranno sicuramente gola ai fan della serie a fumetti dark fantasy più significativa nella storia di DC Comics, anche la prospettiva dei nomi presenti in scena dona parecchie speranze sulla buona riuscita di The Sandman. A interpretare Morfeo vedremo innanzitutto Tom Sturridge, noto soprattutto per I Love Radio Rock e On The Road, mentre nei panni della sorella Morte ci sarà Kirby Howell-Baptiste. A proposito di quest’ultima, Neil Gaiman si è detto molto entusiasta della scelta di casting: dopo aver visionato centinaia di provini, Gaiman ha visto in Howell-Baptiste (presente soprattutto in Killing Eve) l’interprete perfetta.

Charles Dance sarà invece il necromante Roderick Burgess, Vivienne Acheampong vestirà i panni di Lucienne, bibliotecaria e guardiana del Regno del Sogno, e vedremo anche la presenza di altri due fratelli di Sogno, ovvero Desiderio, interpretato da Mason Alexander Park (Cowboy Bebop), e Disperazione, il cui volto sarà quello di Donna Preston. Confermata inoltre la presenza di Gwendoline Christie (Game of Thrones) come Lucifer, immaginato da Neil Gaiman nella sua serie a fumetti come una figura androgina che ricordasse il Duca Bianco, David Bowie; anche Il Corinzio sarà presente all’appello e lo spaventoso volto dell’incubo assassino, fuggito dal Regno del Sogno per contaminare il mondo degli uomini, sarà quello di Boyd Holbrook (Narcos).

Non mancheranno i fratelli Caino e Abele, anch’essi abitanti del Regno del Sogno, interpretati rispettivamente da Sanjeev Bhaskar e Asim Chaudry. Jenna Coleman (Doctor Who) sarà Johanna Constantine, David Thewlis (la saga di Harry Potter) vestirà i panni del folle John Dee, psicopatico che intende distruggere il mondo con il potere di Sogno, mentre Kyo Ra e Sandra James Young saranno rispettivamente Rose Walker e Unity Kincaid. A proteggere Rose, vi sarà il noto attore Stephen Fry nelle vesti di Gilbert. Infine, non mancherà nemmeno Matthew, il corvo emissario di Sandman che sarà doppiato da Patton Oswalt.



Cosa aspettarsi da The Sandman e come vederlo in streaming

Cosa aspettarci da The Sandman? Innanzitutto, dal trailer diffuso e dalle scelte di casting rese note nelle scorse settimane, sembra che in questa prima stagione non vedremo il coinvolgimento di Sogno nella storia con Nada, la donna di cui si è innamorato in un passato lontano e che ha pagato un prezzo altissimo per aver rifiutato di divenire la sua regina. Avremo un accenno di tale storia durante l’incontro tra Sandman e Lucifer? Pare inoltre che l’adattamento di Casa di Bambola vedrà un legame con gli avvenimenti visti in Preludi e Notturni, soprattutto con ciò che riguarda le spaventose vicende narrate nel racconto 24 Ore: qui, viene infatti coinvolta una cara amica di Rose Walker nelle follie dell’assassino John Dee, pertanto potremo aspettarci di vedere Sandman in azione anche contro l’uomo che intende appropriarsi del suo immenso potere.

Non è chiaro, al momento, se vedremo in scena anche le Eumenidi, streghe che compongono una trinità unica e che possiedono un ruolo importante nelle vicende di Sandman e sembra che anche John Constantine non farà la sua apparizione. La trasposizione per la TV della serie a fumetti fantasy prenderà comunque le parti salienti del primo e del secondo arco narrativo, coprendo le vicende nell’arco di 11 episodi della durata di circa 50/60 minuti. Non è ancora chiaro se lo show proseguirà l’adattamento dei fumetti DC Comics all’interno di altre stagioni, benché Neil Gaiman abbia dichiarato come, indipendentemente dal successo su Netflix, vi siano già altre piattaforme di streaming disposte ad accogliere The Sandman. Attendiamo tuttavia l’arrivo di questa prima stagione, disponibile per tutti gli abbonati Netflix a partire dal 5 agosto.