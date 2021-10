The Umbrella Academy 3: teaser trailer, cast e finestra di lancio

Netflix ha annunciato la finestra di rilascio e l’ambientazione per The Umbrella Academy 3, l’attesissima terza stagione della serie. Sono stati pubblicati un breve teaser trailer animato, la finestra di lancio e altre informazioni.

The Umbrella Academy 3: il teaser trailer

Un breve teaser è stato caricato sulla pagina della serie su Netflix, in cui vediamo l’animazione di un uccello che plana su un ombrello, indicando che la terza stagione si concentrerà sulle controparti della linea temporale parallela in cui esiste la Sparrow Academy. Si passa quindi a un campanello, che sembra confermare i sospetti di molti fan che parte della stagione si svolgerà all’interno o nei dintorni dell’Hotel Oblivion, la prigione extradimensionale dove Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore) ha tenuto imprigionati suoi nemici più pericolosi. Infine, il teaser conferma il lasso di tempo in cui che The Umbrella Academy 3 farà il suo ritorno su Netflix. Trovate il teaser trailer direttamente su Netflix, a questo indirizzo.

The Umbrella Academy 3: il video per festeggiare il compleanno della Sparrow Academy

Inoltre, Netflix ha anche condiviso un video che vede come protagonista Justin H. Min, il quale si rivolge direttamente agli spettatori mentre interpreta il personaggio di Ben Hargreeves. “Il 1° ottobre 1989 è nata la Sparrow Academy“, dice. “Non abbiamo bisogno di regali, semplici cittadini. Siamo noi il regalo. Quindi tanti auguri a noi“.

We are the gift. Happy birthday to us! pic.twitter.com/rpdrcVaaDA — Sparrow Academy (@thesparrowacad_) October 1, 2021

The Umbrella Academy 3: il cast

The Umbrella Academy 3 riprenderà da dove si è interrotta la seconda stagione. Dopo aver scongiurato la fine del mondo nel 1963, i ragazzi sono tornati al presente, dove però hanno scoperto con grande stupore come è stata cambiata la loro linea temporale. Sir Reginald è ancora vivo e ora guida la Sparrow Academy, insieme a Ben, anch’egli ancora vivo, che ricopre la posizione di Sparrow Numero Due ed è descritto come un “tattico machiavellico“.

Il resto degli Sparrow è stato scelto lo scorso gennaio: Justin Cornwell come Marcus/Numero Uno, Britne Oldford come Faye/Numero Tre, Jake Epstein come Alphonso/Numero Quattro, Genesis Rodriguez come Sloane/Numero Cinque e Cazzie David come Jayme/Numero Sei . Il casting dell’ultimo Sparrow, Christopher non è stato ancora annunciato.

Dopo che le riprese hanno subito dei ritardi a causa della pandemia di COVID-19, la produzione di The Umbrella Academy 3 si è conclusa ad agosto.

The Umbrella Academy 3 tornerà nel 2022. Le prime due stagioni sono disponibili per su Netflix a questo indirizzo.

