The Umbrella Academy 3: ecco i membri della Sparrow Academy

Oggi Netflix ha rivelato i sette nuovi personaggi in arrivo in The Umbrella Academy 3, il fortunato adattamento della serie a fumetti di Gerard Way e Gabriel Ba: i membri della Sparrow Academy.

La seconda stagione di The Umbrella Academy ci ha lasciati con il fiato sospeso, terminando con un cliffhanger che ci mostra i fratelli Hargreeves tornare nel 2019 dopo aver sconfitto l’Handler. Si rendono presto conto, però, che c’è qualcosa di molto diverso rispetto a quello che loro hanno vissuto: Sir Reginald Hargreeves è vivo e afferma di non conoscere né loro né l’Umbrella Academy, ma piuttosto di essere il fondatore di un altro gruppo di ragazzi con capacità speciali chiamato Sparrow Academy il cui capo è il loro defunto fratello Ben. Quando The Umbrella Academy 3 debutterà su Netflix, conosceremo finalmente i sette nuovi personaggi, intanto il colosso dello streaming ha deciso di presentarli al pubblico con un’immagine che mostra il volto degli attori che li impersoneranno.

Ben, interpretato da Justin H. Min, sarà Sparrow #2 ma sarà piuttosto diverso da quello conosciuto nelle scorse stagioni, infatti si tratterà del tattico machiavellico del gruppo. A seguire troviamo: Justin Cornwell come Marcus, ovvero Sparrow #1, descritto come onesto, virtuoso ma letale e disciplinato, colui che terrà la famiglia unita; Birtne Oldford sarà Fei, Sparrow #3, una donna misantropa e intelligente che vede il mondo a modo suo; Jake Epstein interpreterà Alphonso, Sparrow #4, dotato di grande senso dell’humor nonostante le cicatrici degli anni passati a combattere il crimine; Genesis Rodriguez sarà Sloane, Sparrow #5, una romantica sognatrice che desidera distaccarsi dalla sua famiglia ma ha troppa paura per farlo, e infine Cazzie David, Sparrow #6 alias Jayme, descritto come un solitario nascosto nella sua felpa che passa la maggior parte del suo tempo con Alphonso. Insieme agli attori ci sarà Cristopher, Sparrow #7, un cubo telecinetico di origine sconosciuta in grado di paralizzare per il terrore e abbassare vertiginosamente la temperatura di una stanza.

Ancora non ci è dato sapere quando inizieranno le riprese della terza stagione di The Umbrella Academy, ma sappiamo che sarà composta da 10 episodi e vedrà il ritorno dei personaggi che abbiamo già imparato a conoscere e amare nelle stagioni precedenti.