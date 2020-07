The Umbrella Academy: arriva il gioco di carte

La casa editrice Dark Horse Comics e Studio 71 Games, questi ultimi famosi per The Binding of Isaac, Joking Hazard e Half Truth, hanno fatto squadra per realizzare un gioco di carte sulla famiglia di supereroi disfunzionale per eccellenza: The Umbrella Academy.

Il gioco permette al giocatore di entrare nell’universo creato da Gerard Way e Gabriel Bà e interpretare i sette membri della famiglia Hargreeves, in battaglie in cooperativa.

I giocatori prendono all’inizio una carta “Energy Bar” che misura l’energia disponibile durante una partita, per poter usare le abilità speciali dei protagonisti. Ognuno dei membri della Umbrella Academy, Five, Séance, Space Boy, The Rumor, The Horror, The Kraken e Vanya ha il suo potere unico e le abilità danno ai giocatori tantissime combinazioni per sconfiggere i cattivi di turno.

Gli avversari del gioco sono gli antagonisti della serie a fumetti. Chi ha visto la serie TV riconoscerà Hazel e Cha Cha, mentre solo i lettori dell’opera originale sanno chi sono Carmichael, Dr. Terminal, Perseus X e Medusa. Indipendentemente dalla vostra conoscenza, loro sono i cattivi, voi siete i buoni, il vostro obiettivo è sconfiggerli.

Il concept della scatola del gioco Foto: Dark Horse Comics/Studio71 Games

In base al numero di giocatori nella partita, vengono pescate un tot di carte avversario e posizionate al centro dell’area di gioco, rivolte verso il basso. I cattivi della storia useranno le “Villain Attack Cards” per sferrare degli attacchi verso i membri della famiglia Hargreeves, i quali a loro volta potranno usare le loro rispettive carte attacchi. L’esito dello scontro è dato dalla comparazione dei valori delle carte giocate in quel turno, con il più alto dichiarato vincitore.

Fin qui sembra tutto in linea con tantissimi giochi di carte esistenti, ma la peculiarità del gioco sta nelle carte “Famiglia Disfunzionale”, che traspongono sul piano di gioco i rapporti tesi tra i sette protagonisti: i fratelli combatteranno tra di loro, soffriranno di depressione fino anche a toccare il proverbiale fondo del barile.

Tanto per aggiungere quel pochino di pressione, gli eroi sono dichiarati vincitori quanto tutte le carte villain sono state eliminate e, in caso siano loro a subire questo destino, il mondo sarà distrutto.

Carta in edizione limitata su carta metallica di Five Foto: Dark Horse Comics/Studio71 Games

Il progetto verrà lanciato tra circa una settimana, il 28 di luglio, su Kickstarter a questo link. Per ora è possibile aderire alla mailiing list con una ricompensa speciale: una carta da gioco olografica, rappresentante Five, stampata su carta metallica. La versione alternativa della carta non sarà parte del gioco finale e sarà esclusiva per chi si iscriverà.