The Umbrella Academy: ecco la data di uscita della seconda stagione

Da qualche minuto Netflix, tramite un video pubblicato sui propri canali social, ha annunciato ufficialmente la data di uscita della seconda stagione di The Umbrella Academy. La nuova stagione della serie Tv tratta dai fumetti di Gerard Way e Gabriel Bá sarà disponibile sulla piattaforma di streaming a partire dal 31 luglio prossimo.

L’annuncio è arrivato attraverso un video che riprende fedelmente una delle scene più famose e apprezzate osservate nella prima stagione. In particolare si tratta della scena in cui tutti i personaggi principali ballano nella propria stanza separati, ma uniti nei sentimenti e nei ricordi. La canzone di sottofondo è I Think We’re Alone Now di Tiffany e nel video annuncio presente poco sotto, gli attori protagonisti riprendono la scena direttamente dalle proprie abitazioni.

La seconda stagione di The Umbrella Academy sarà suddivisa in dieci episodi e vedrà il ritorno di tutti gli attori protagonisti amati nella prima stagione, ovvero Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher e Justin Min a cui si aggiungeranno i nuovi ingressi Yusuf Gatewood, Marin Ireland e Ritu Arya nei panni, rispettivamente, di un leader dotato di un’intelligenza incredibile, di una mamma texana coraggiosa e pragmatica e di una giovane donna molto misteriosa. Nel ruolo di showrunner troviamo Steve Blackman.

The Umbrella Academy racconta le vicende di un gruppo di stravaganti supereroi nati casualmente lo stesso giorno da madri diverse e adottati da un anziano filantropo, nonché un alieno in incognito, Sir Reginald Hargreeves. Quest’ultimo li accoglie e li prepara a salvare il mondo, ma quando muore, i ragazzi, che nel frattempo avevano iniziato a svolgere una vita normale, decidono di impegnarsi e riunirsi per trovare il colpevole mentre non smettono mai di difendere l’umanità da qualsiasi minaccia.