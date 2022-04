Come ben sappiamo l’universo televisivo di The Walking Dead (recuperate il gioco The Walking Dead: The Telltale Definitive Series per PlayStation 4 su Amazon), basato sul celebre fumetto di Robert Kirkman continuerà a espandersi in uno spin-off creato da Angela Kang e Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell’universo TV di The Walking Dead. Composto da sei episodi, avrebbe seguito le vicende di Carol e Daryl alle prese con una New York post-apocalittica. È stato però annunciato che Melissa McBride, l’interprete di Carol, personaggio minore nei fumetti ma divenuto grande grazie all’interpretazione dell’attrice, non sarà protagonista dello spin-off nel quale avrebbe dovuto recitare accanto a Norman Reedus.

The Walking Dead: Melissa McBride lascia lo spin-off

Sembra che la decisione di escludere Carol dallo spin-off sia stata puramente creativa. Però Melissa McBride ha fatto parte di The Walking Dead fin dalla sua prima apparizione nel 2010 e grazie a lei il personaggio di Carol è diventato una delle icone principali del franchise.

La showrunner di TWD Angela Kang ha commentato così la notizia spiegando il motivo per cui l’interprete di Carol ha abbandonato il cast:

“Melissa McBride ha dato vita a uno dei personaggi più interessanti, reali, umani e popolari nell’universo di The Walking Dead. Sfortunatamente non può più partecipare nello spin-off precedentemente annunciato con protagonisti i personaggi di Daryl Dixon e Carol Peletier che sarà ambientato e girato in Europa questa estate, per una première prevista il prossimo anno. Spostarsi in Europa è diventato logisticamente non fattibile per Melissa in questo momento. Sappiamo che i fan saranno delusi dalla notizia, ma l’universo di The Walking Dead continua a crescere ed espandersi in modi interessanti e speriamo davvero di rivedere Carol nel futuro prossimo.”

Ora sta da vedere come rielaboreranno la trama dello spin-off.

Vi ricordiamo che la serie antologica Tales of the Walking Dead è attualmente in fase di riprese e ha già raccolto diverse star nel suo cast. La sceneggiatrice e produttrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead, Channing Powell, lavorerà anche per questo nuovo progetto a stretto contatto con Scott M. Gimple, chief content officer di Walking Dead Universe. Si prevede che la stagione iniziale sarà presentata in anteprima su AMC+ e AMC la prossima estate.