Nonostante The Walking Dead si appresti a concludersi dopo undici stagioni, l’universo televisivo basato sul celebre fumetto di Robert Kirkman continuerà a espandersi. Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli sul già confermato spinoff con Maggie e Negan, intitolato Isle of the Dead.

Nuovi dettagli sullo spinoff di The Walking Dead

A svelarli è stata Lauren Cohan, che nella serie TV targata AMC ha vestito i panni di Maggie. Intervistata ai microfoni di CBR, l’attrice ha cercato di spiegare il rapporto che intercorrerà tra i due personaggi all’interno dello show: “Continueranno a non comportarsi in maniera amichevole, ma vedrete elementi nuovi e sfidanti del loro carattere”.

Maggie e Negan sono stati ai ferri corti per diverso tempo a causa delle azioni di quest’ultimo nei confronti di Glenn, ma negli ultimi episodi dello show i due sembrerebbero aver iniziato a fidarsi l’uno dell’altro.

Lo spinoff, composto da sei episodi, seguirà le vicende di Maggie e Negan alle prese con una New York post-apocalittica. I due attori saranno a bordo del progetto anche nelle vesti di produttori esecutivi assieme a Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell’universo TV di The Walking Dead. Isle of the Dead debutterà nel 2023 su AMC e AMC+.

Lauren Cohan aveva abbandonato lo show nel 2018, salvo poi tornare a bordo nella decima stagione. Negan, invece, interpretato da Jeffrey Dean Morgan, ha debuttato nella sesta stagione di TWD, diventando uno dei villain più odiati e poi amati da parte dei fan, riprendendo le caratteristiche del personaggio del fumetto.

Nel frattempo vi ricordiamo che la terza e ultima parte dell’undicesima stagione di The Walking Dead debutterà nel corso dell’anno. In lavorazione c’è anche un film incentrato su Rick Grimes (Andrew Lincoln) e uno spinoff su Daryl e Carol.