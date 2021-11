The Witcher: arriva una nuova serie animata (per bambini)

The Witcher è ormai un marchio legato a doppio filo non solo ai romanzi di Andrzej Sapkowski e ai videogiochi di successo prodotti da CD Projekt RED, visto che con l’arrivo della serie live-action su Netflix le avventure di Geralt di Rivia hanno guadagnato una dimensione tutta nuova (a cui si aggiungerà presto la seconda stagione). All’evento TUDUM, il colosso dello streaming aveva annunciato lo sviluppo di un’altra serie TV dedicata al mondo dello Strigo, questa volta pensata esplicitamente per bambini e famiglie. La showrunner Lauren S. Hissrich ha confermato che si tratterà di una serie animata, e che prenderà seriamente le distanze da quella principale (qui la notizia originale).

Al momento non è chiaro se il nuovo show su The Witcher avrà uno stile cartoon oppure abbraccerà un look anime simile a quello del film prequel su Vesemir, Nightmare of the Wolf. Hissrich ha reso noto che adattare il mondo di The Witcher in uno show per bambini sarà un impresa complessa, visto che privare la saga del sangue e della violenza sarà comunque un lavoro molto delicato. Sempre secondo la showrunner, la brutalità delle avventure di Geralt è però un elemento piacevole ma decisamente secondario, visto che i racconti originali di Sapkowski parlano di storie di moralità, basati sul folklore e sulla mitologia, molto simili alle fiabe dei fratelli Grimm o di alcuni film Disney.

Secondo Hissrich si tratterà di prendere quei racconti e innestarli nel mondo di The Witcher, ma edulcorando il tutto per un pubblico di giovani o giovanissimi. Vi ricordiamo anche che è in produzione Blood Origin, uno spin-off prequel creato da Declar de Barra (The Originals) che racconterà l’origine del mondo di Geralt di Rivia, composto da sei episodi ed ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima della serie principale. Se preferite invece le avventure videoludiche di Geralt, ricordiamo che la saga di videogiochi tornerà presto sulle scene grazie alla versione next-gen del celebre The Witcher III: Wild Hunt (disponibile a prezzo scontato).