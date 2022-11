Un tweet parrebbe confermare la presenza di Dandelion nella serie prequel di The Witcher: Blood Origin. Ma perché il bardo interpretato da Joey Batey apparirà in una storia ambientata più di 1000 anni prima degli eventi della serie principale?

Dandelion apparirà nella serie prequel The Witcher: Blood Origin

Annunciata per la prima volta a luglio 2020, la miniserie spin-off di The Witcher è attualmente prevista per il 25 dicembre su Netflix. Sarà formata da quattro episodi che mostreranno come sia nato il primo Witcher e gli eventi che hanno portato all’evento catastrofico noto come Congiunzione delle sfere. Avrà come protagoniste Michelle Yeoh e Sophia Brown di Everything Everywhere All at Once, insieme a Sir Lenny Henry, star de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Ci possono essere diverse teorie sul perché Dandelion farebbe parte di questa serie, alcune ipotesi riguardanti la magia e il viaggio nel tempo. Ma alcune fonti precedenti hanno svelato un’altra teoria, molto più semplice: Dandelion è un bardo itinerante. E se nel corso di un suo viaggio iniziasse a narrare la storia dietro le origini dei Witcher? Così potrebbe essere giustificata la sua presenza in una storia così lontana a livello temporale.

All’inizio di quest’anno, alcune fonti avevano soltanto iniziato a suggerire che, nonostante il lasso di tempo del prequel, il bardo di Batey avrebbe dovuto fare un’apparizione in The Witcher: Blood Origin. Ora quelle voci sembrano più probabili che mai: su Twitter, la star della serie ha pubblicato una foto di se stesso insieme a Batey, scattata durante una conferenza stampa per The Witcher: Blood Origin. Mentre Geralt di Rivia di Henry Cavill è stato l’attrazione principale per innumerevoli fan dell’adattamento di Netflix dei libri di Andrzej Sapkowski, Batey ha anche ottenuto notevoli consensi per la sua interpretazione del bardo, complice anche la sua interpretazione della canzone “Toss A Coin To Your Witcher“.

Ora, stando alle fonti, il bardo potrà tornare a far parte della serie di The Witcher, cantando le gesta avvenute mille anni fa, prima di essere interrotto da un elfo che corregge la sua versione grossolanamente esagerata del racconto. Minnie Driver interpreterà il personaggio di Seanchai, una collezionista di vecchie tradizioni che è già stata rivelata come narratrice della serie, ed è probabile che lei possa essere l’elfa in questione. Comunque andrà a finire, i fan saranno ansiosi di vedere di nuovo Batey prima che ritorni nella stagione 3 di The Witcher nel 2023, l’ultima con Cavill prima che cederà il ruolo a Liam Hemsworth.