The Witcher: una grande sfida per la showrunner Lauren S. Hissrich

Secondo la showrunner Lauren S. Hissrich, la scrittura della serie The Witcher è stata una grande sfida per lei e il suo team.

E’ risaputo che The Witcher, nuova serie Netflix in arrivo quest’anno, sarà un adattamento dei libri di Andzrej Sapkowski e non della saga videoludica della CD Project Red. Secondo la showrunner Lauren S. Hissrich, adattare questa serie è stata una vera e propria sfida, perché rispettare le aspettative dei fan non è di certo un compito facile, soprattutto quando si parla di una serie così popolare.

In un’intervista fatta durante il San Diego Comic-Con 2019, Hissrich ha rivelato che la più grande sfida che ha incontrato durante la scrittura di The Witcher è stata proprio il gestire il vasto materiale offerto dai libri. “Ci sono così tante parole in questi libri” ha dichiarato Hissrich “E’ una saga letteraria, certo, quindi noi possiamo solo sperare che la serie riesca ad andare avanti in modo da narrare tutte le storie al suo interno. Dobbiamo andare per gradi, stagione per stagione“.

Ha poi precisato: “Il mio compito era leggere attentamente ciò che c’era nei libri, e delineare il nostro approccio fin dall’inizio. Dovevamo capire quali storie avrebbero potuto costruire il nostro mondo nel modo migliore? Quali erano realmente le basi dei personaggi che volevamo portare sullo schermo? Come avremmo permesso al pubblico di avvicinarsi alla serie e come avremmo fatto ad essere sicuri che avrebbero compreso tutto? Il nostro compito era districarci in mezzo a tutto quel materiale e cercare di decidere la tattica più efficace per noi”.

Il teaser trailer di The Witcher è stato presentato durante il San Diego Comic-con di quest’anno. La serie racconterà le storie di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill), cacciatore di mostri solitario, che affronterà le bestie più strane durante il suo cammino. Il destino gli farà incontrare una potente strega e una giovane principessa con un oscuro segreto. La serie sarà composta da otto episodi e approderà su Netflix entro la fine di quest’anno.