The Witcher 4 sarà tutto nuovo, gli sviluppatori promettono che non vi annoierete

Il CEO di CD Projekt, Michał Nowakowski, si è sbottonato un po' sul futuro della serie di The Witcher, sottolineando che The Witcher 4 non sarà una semplice ripetizione di ciò che ha reso grande il suo predecessore. Invece, il gioco mira a rompere nuove barriere e ad offrire un'esperienza completamente nuova.

"Non sarà 'The Witcher 3 con un vestito nuovo", ha dichiarato Nowakowski. "Stiamo cercando di spingere oltre i confini e di esplorare nuovi campi; è qualcosa che non abbiamo mai fatto prima."

Questo significa possiamo aspettarci una boccata d'aria fresca, con nuovi elementi di gameplay e meccaniche inedite. CD Projekt Red non sta semplicemente riproponendo ciò che ha funzionato in passato, ma sta lavorando per offrire un'esperienza completamente nuova. Ovviamente, speriamo che possano riuscire.

Al di là di questo, nonostante le varie promesse, la società è stata piuttosto restia nel rivelare troppi dettagli sul gioco, incluso un possibile periodo di rilascio. Questo, secondo Nowakowski, fa parte del piano di marketing di CD Projekt Red.

Nonostante ciò, è stato rivelato che The Witcher 4 è attualmente il progetto più impegnativo della società, con più di 400 persone che lavorano su di esso sotto il nome in codice "Polaris". Anche se si trova ancora nella fase di pre-produzione, ci si aspetta che la produzione completa inizi nella seconda metà del 2024.

Quindi, mentre i dettagli su The Witcher 4 rimangono per lo più avvolti nel mistero, una cosa è chiara: i fan della serie possono aspettarsi un'esperienza completamente nuova, ma altrettanto coinvolgente, nel prossimo capitolo della saga.