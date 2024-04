La stagione 5 di The Witcher sarà l'ultima: è ufficiale

Netflix ha ufficializzato che la celebre serie The Witcher giungerà al termine con la sua quinta stagione. La produzione della quarta stagione della serie è già iniziata, segnando l'inizio dell'era di Liam Hemsworth come Geralt di Rivia, il personaggio precedentemente interpretato da Henry Cavill, mentre le riprese della quinta ed ultima stagione sono iniziate lo scorso gennaio.

Queste ultime due stagioni andranno a completare l'adattamento delle opere di Andrzej Sapkowski, coprendo gli eventi di tre libri della saga: Battesimo del Fuoco, La Torre della Rondine e La Signora del Lago.

Nel 2022, fu annunciato che Liam Hemsworth avrebbe preso il posto di Henry Cavill a partire dalla quarta stagione, lasciando così che l'ultima apparizione di Cavill come il cacciatore di mostri si concretizzasse nella terza stagione, lanciata nell'estate dello stesso anno.

Con l'introduzione di Hemsworth, la serie si appresta a vivere un significativo cambio di direzione, non solo nel cast (che vedrà l'aggiunta di nuove figure tra cui spicca il nome di Laurence Fishburne) ma anche nella narrazione, orientata verso la conclusione della trama ispirata dai libri di Sapkowski.

La decisione di filmare le ultime due stagioni in maniera consecutiva si allinea con la volontà di mantenere coerenza e qualità nella narrazione, garantendo ai fan una conclusione degna e all'altezza delle aspettative create dalle stagioni precedenti.

C'è grande fermento tra gli appassionati per scoprire come Hemsworth interpreterà Geralt: l'attore ha espresso molto entusiasmo e impegno nell'onorare l'eredità lasciata da Cavill, ma non sarà facile convincere i fan, che spesso prendono posizioni a dir poco radicali.