Théoden dal Signore degli Anelli prodotto da Asmus Toys

Théoden, Re di Rohan, è la nuova figure proposta da Asmus Collectibles Toys per la sua linea dedicata al mondo de Il Signore degli Anelli. Alta quasi 30 cm, chiaramente in scala 1/6, sarà realizzata con abiti in stoffa e armatura per ricreare fedelmente l’outfit del regnante di Rohan, terra dei cavalli.

Théoden Ednew, interpretato al cinema dall’attore britannico Bernard Hill, è un personaggio di Rohan, terra immaginaria fantasy facente parte di Arda, l’universo creato dallo scrittore inglese J. R. R. Tolkien. È il diciassettesimo Regnante di Rohan, e durante il suo mandato si svolge parte della storia de Il Signore degli Anelli, lo vediamo infatti nel secondo e terzo capitolo della trilogia. Figlio di Thengel e di Morwen di Lossarnach (una regione di Gondor). La sua spada era Herugrim.

La figure di Thèoden, completamente articolata con oltre 32 punti di articolazione, sarà la replica del personaggio interpretato da Bernard Hill – del quale possiamo apprezzarne lo sculpt fedelissimo del volto – con l’armatura indossata in occasione della battaglia nei campi del Pelennor. L’armatura sarà composta da elementi color Oro finemente scolpiti per ricreare le splendide decorazioni tipiche di Rohan, decorazioni che chiaramente richiamano il tema dei cavalli anche nelle incisioni in cuoio. Particolare che coglie l’attento ed esigente gusto del collezionista di questo tipo di figure sono gli accessori che in questo caso saranno lo scudo e la spada Herugrim realizzati completamente in metallo. Gli altri accessori contenuti all’interno del prodotto saranno l’elmo dorato e un set di tre paia di mani intercambiabili che permetteranno al collezionista di realizzare diverse pose.

Théoden Sixth Scale Figure di Asmus Collectible Toys è al momento in preordine sul sito di Sideshow Collectibles che ne detiene i diritti di distribuzione, il prezzo è davvero abbordabilissimo vista la qualità, infatti parliamo di 190$ con disponibilità prevista per il mese di Ottobre. Una ghiotta occasione per schierare in collezione uno dei personaggi chiave de Il Signore degli Anelli.