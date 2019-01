They Came From Beneath the sea! La fantascienza anni ’50 approda su Kickstarter

They Came From Beneath the sea! un nuovo gioco di ruolo dal sapore sci-fi retro si appresta a vincere la sua scommessa su Kickstarter, portando sui nostri tavoli mostri marini e creature tipiche della fantascienza anni ’50.

Prendete un calderone e buttateci dentro tutti i cliché tipici della fantascienza anni ’50, con le relative esagerazioni e generose dosi di trash-movie d’epoca. Immaginate scienziati pazzi che studiano mutazioni ed improbabili ma terrificanti creature. Immaginate radiazioni mortali e uomini di azione tutti di un pezzo che affrontano aberrazioni dell’altro mondo armati di chiavi inglesi e mitragliatrici il tutto unito ad arti chelati, sigari in bocca e picnic sulla spiaggia rovinati da enormi aragoste assassine che approdano a riva.

Possiamo aspettarci questo ed altro in un gioco di ruolo che assicura immediatezza e divertimento, attraverso la descrizione dettagliata di quello che avrebbe potuto succedere alla razza umana in costante attacco dei mostri venuti dal mare.

Le (dis)avventure dei poveri malcapitati giocatori si svolgeranno come missioni a sé stanti perfette per delle one shot, ad esempio finalizzate all’estrema difesa di una cittadina situata sulla costa, oppure nel tentativo di prevenire l’assalto e il recupero di una nave contaminata da crostacei radioattivi ed esseri venuti dagli degli abissi. Per chi ama invece le trame complesse ed epiche è prevista anche la possibilità di intavolare una campagna di gioco in grado di condurre i giocatori fin nel cuore delle forze nemiche a bordo di un sottomarino, per sparare un razzo dritto in faccia al capo granchio di turno, dando la caccia agli invasori là da dove vengono.

L’idea alla base di quest prodotto risiede proprio nel tentativo di riproporre gli stereotipi tipici del mondo dei film di serie Z dell’epoca, con i giocatori impegnati a rivestire i panni di personaggi quasi caricaturali e fuori dalle righe. Veterani di guerra, esploratori senza paura, meccanici che la sanno lunga, dottori fuori di testa e chi più ne ha più ne metta.

Sarà quindi parte integrante del prodotto il divertirsi a creare il proprio alter-ego oltre ad utilizzare un sistema collaudato di utilizzo dei dadi basato sul celebre metodo dei successi/insuccessi con il lancio di dadi da 10. Questo consentirà di sveltire parecchio le operazioni di calcolo che spesso in altri prodotti del genere, fermano l’azione e il senso di coinvolgimento nell’avventura. A fronte di un valore numerico di difficoltà, il risultato del lancio del dado sommato alla propria caratteristica decreta la riuscita o il fallimento della prova. Più sono i dadi richiesti da lanciare e più aumenterà l’effetto sia in positivo che in negativo.

I creatori hanno già annunciato la propria volontà di dare un seguito al manuale base attualmente proposto e sperano di poter espandere in futuro il mondo di They Came From Beneath the sea! grazie all’aiuto dei fan. Che state aspettando? Mano ai dadi, c’è un esercito di mostri da tostare.