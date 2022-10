Thor: Love and Thunder è stato definito “estremo” dal direttore del reparto Visual dei Marvel Studios, Andy Park, che ha ricordato la sua esperienza di lavoro con Taika Waititi sulla pellicola in una nuova intervista con SyFy. Il quarto film incentrato sul dio norreno della Marvel e ha effettivamente sollevato pareri contrastanti.

Andy Park: “Thor: Love and Thunder è estremo”

Andy Park ha elogiato Waititi per aver voluto spingersi oltre con questo nuovo film del MCU rendendo Thor: Love and Thunder è estremo ma ha voluto anche sottolineare un altro aspetto. C’erano infatti alcune idee in merito alla regia di Waititi su cui Park era un po’ titubante. Tuttavia, ha spiegato Park, anche le proposte più bizzarre di Waititi, di solito portavano ad alcuni aspetti interessanti che alla fine si rivelavano non così estremi.

È stato davvero divertente tornare nel mondo di Thor con Taika perché so che quando lavoro con lui, è uno spasso.

Thor: Love and Thunder, recensione del quarto titolo dell'eroe della Marvel

Waititi scherza costantemente, è davvero un simpaticone. Ma le sue idee sono molto estreme oltre la nostra portata, alle volte. Lui però non ha paura di provare qualcosa. Potrebbero esserci momenti in cui abbiamo paura noi e tentenniamo, ci diciamo, ‘Ahhh, non lo so… potrebbe essere un po’ troppo lontano dal punto di vista del design.’ Ma a Waititi piacerà spingersi oltre. Indipendentemente dal fatto che questo diventi il ​​​​design o invece ci si allontani, non saremmo riusciti ad andare oltre senza di lui. Questo è più o meno Taika in poche parole.

Molti tra critici e fan hanno contestato il tono e l’umorismo del film, caratteristici della regia di Taika Waititi, che firma la sua seconda avventura con il personaggio dopo averlo diretto in Thor: Ragnarok nel 2017. Anche nella nostra recensione di Thor: Love and Thunder di Waititi avevamo evidenziato qualche crepa nella pellicola. Sebbene non tutte le decisioni “estreme” in Thor: Love and Thunder abbiano soddisfatto il pubblico, il coinvolgimento del regista nel MCU ha avuto un effetto significativo sul ritratto del Thor interpretato da Chris Hemsworth.

Come allude Park, la visione di Waititi non solo per il personaggio di Thor, ma per l’intera atmosfera di un film di Thor, è dominata da decisioni apparentemente “estreme”, colori vivaci e umorismo bizzarro.

